По меньшей мере 19 российских генералов: Силы обороны ликвидируют высшее руководство вражеской армии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Силы обороны системно уничтожают вражескую технику, склады и личный состав. По открытым данным, среди потерь противника – по меньшей мере 19 российских генералов.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The Insider.

Кого ликвидировали Силы обороны?

В войне против Украины Россия несет потери не только среди рядовых солдат – украинцы ликвидируют высшее военное руководство. С февраля 2022 года погибло по меньшей мере 19 российских генералов, впрочем часть из них в Москве официально до сих пор не подтвердили.

Силы обороны уничтожали верхушку российской армии непосредственно на фронте и в глубоком тылу – в штабах, авиационных диверсиях, на территории России. В первые месяцы войны нескольких высокопоставленных офицеров ликвидировали снайперы и артиллерия во время боев.

В 2022 году стало известно о гибели генерал-майоров: Андрея Суховецкого, Олега Митяева, Владимира Фролова, Андрея Симонова, Канамата Боташева и генерал-лейтенанта Романа Кутузова.

В дальнейшем список пополнялся новыми именами, среди них – генерал-майор Сергей Горячев, генерал-лейтенант Олег Цоков и генерал-майор Владимир Завадский.

В период с 2024 по 2025 годы к "Кобзону" присоединились: начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, заместитель главнокомандующего ВМФ Михаил Гудков и начальник управления оперативной подготовки Генштаба Фанил Сарваров, убит при взрыве автомобиля в Москве.

По информации СМИ, некоторые из погибших на момент смерти находились в отставке или служили в добровольных и штурмовых подразделениях, в частности формирования "Шторм Z" и ЧВК.

Впрочем The Insider предполагает, что общие потери генералитета России могут быть выше из-за отсутствия полной официальной информации со стороны российских властей.

Что известно о недавних потерях российской армии?