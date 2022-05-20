Генетический код: довоенные фото защитников Мариуполя в вышиванках
Вышиванка для украинцев значительно больше, чем национальные наряды. Это история, философия и символ национальной идентичности. 24 канал попросил у родных защитников Мариуполя довоенные фото в вышиванках, чтобы объединить символы несокрушимости и идентичности.
На этих фото улыбки и гордость за то, что украинцы. Уверенность в будущем и несокрушимость духа. Вышиванка – это оберег украинцев, поэтому верим, что вскоре наши воины сменят военную форму на вышитые рубашки. А пока просмотрим их фото с Дня вышиванки прошлых лет.
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Защитники Мариуполя в довоенное время в вышиванках и с улыбками
- Дмитрий с невестой
На фото защитник Данилов Дмитрий с невестой Анной Науменко . Именно в этом белом вышитом платье Анна собирается выходить замуж.
Мы встречаемся с 2014 года, предложение он сделал мне в 2018 году. А в этом году, в 2022-м, мы должны пожениться. Я привыкла ждать, но сейчас каждый день ожидания невыносим, – поделилась Анна.
В обращении с призывом освободить бойцов с "Азовстали", Анна рассказала, что ее возлюбленный изменил привычную жизнь, учебу, спорт и ушел защищать страну, наше спокойствие вместе с другими ребятами еще 8 лет назад.
Анна Науменко в вышитом белом платье / Фото предоставлены редакции Анной
Счастливые влюбленные во время войны / Фото предоставлены редакции Анной
- Вишняк Артем
Вишняк Татьяна, Ставр и их сын Артем. Фото сделано несколько лет назад, парень еще совсем юный, сейчас ему 20 лет, и он защищает крепость Мариуполя "Азовсталь".
Прекрасная семья всегда уважала вышиванку и украинскую культуру / Фото предоставлены редакции
Украинские защитники в вышиванках / Фото предоставлены редакции
Вышиванка оберег украинцев
- С праздником украинцев поздравил президент Владимир Зеленский, он записал видеообращение, где отметил, что вышиванка – это наш оберег.
- Елена Зеленская добавила, что с войной этот праздник приобрел особый щемящий смысл, и чтобы не было, но Украина победит российских оккупантов.
- А боец черкасской терробороны создал боевую вышиванку, которая прекрасно сочетается с боевой рубашкой ВСУ.
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