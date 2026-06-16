Скрываются под видом "гражданских": под Геническом оккупанты массово перекрашивают технику, – Атеш

В районе Геническа российские войска массово перекрашивают военную автотехнику в цвета, похожие на гражданские. Таким образом оккупанты пытаются замаскировать технику и затруднить её идентификацию.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

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Что пытаются сделать оккупанты под Геническом?

В районе временно оккупированного Геническа российские военные массово меняют внешний вид своей автотехники, перекрашивая ее в синий, белый и красный цвета, имитирующие гражданскую окраску.

По данным "Атеш", техника, которая ранее имела стандартную военную окраску, сейчас пытается выглядеть как гражданская, что может затруднять ее идентификацию на местности. Также отмечается, что российские военные используют гражданские и коммунальные транспортные средства для логистических нужд, в частности для перевозки топлива к передовым позициям. Отдельно фиксируются попытки установки на военную технику старых украинских или российских гражданских номерных знаков.

Кроме того, стоит отметить, что партизаны движения "Атеш" сообщают, что российские войска покидают позиции на оккупированной Кинбурнской косе в Николаевской области. Причиной называют критические проблемы с логистикой, обеспечением и рост потерь оккупантов. По данным агента из штаба группировки "Днепр", подразделения 337-го полка якобы вынуждены отходить из-за полного прекращения поставок боеприпасов, топлива и продовольствия. Также утверждается, что часть сил ранее перебросили на другие направления, из-за чего на косе остался ограниченный личный состав, а боевые возможности оккупантов существенно снизились.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают постепенно расширять зону огневого контроля над логистическими маршрутами российских войск. В ночь на 11 июня украинские подразделения нанесли удары сразу по четырем мостам, которые используются для сообщения с временно оккупированным Крымом.

По словам коллаборациониста Владимира Сальдо, в результате атак на переправах зафиксированы повреждения. Речь идет о мостах через Северо-Крымский канал в районах Преображенки и Мирного, автомобильном мосте Перекоп – Армянск, а также переправе вблизи Ставков.