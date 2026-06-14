Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

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Почему россияне хотят эвакуировать органы управления?

По словам партизан, прежние места дислокации в Крыму, в частности штаб авиации, последовательно теряют свою функциональность.

Как следствие, россияне вынуждены искать новое решение.

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Напомним, 27 мая Силы обороны Украины нанесли удар по штабу авиации Черноморского флота России на улице Гоголя в Севастополе. С тех пор удары по полуострову только усиливаются, а логистическая ситуация для оккупантов в Крыму кардинально ухудшилась.

Как сообщают информаторы "Атеш" из числа военных, часть офицеров уже сейчас занимается практическими вопросами переезда, не дожидаясь официальных распоряжений: они перевозят семьи, избавляются от имущества и обустраиваются на новом месте в Новороссийске.

Внутри руководства флота настроения подавлены – те, кто реально понимает происходящее, не тянут,
– говорится в сообщении.

По словам партизан, перенос органов управления является логическим следствием систематического давления на инфраструктуру флота в Крыму, ведь сейчас содержание штабных структур на полуострове становится для оккупантов все дороже и рискованнее.

Судя по тому, как развивается ситуация, ближайшие месяцы могут стать для оккупационных сил в Крыму самыми тяжелыми за все время с начала войны,
– подчеркнули представители "Атеш".

Партизаны добавили, что они продолжают отслеживать перемещения и фиксировать изменения в структуре командования ЧФ России.

Удары по Крыму продолжаются: что известно?

Ночью 13 июня украинские дроны эффективно отработали по объектам врага на территории аннексированного Крыма. Под ударом оказался, в частности, завод "Титан" в Армянске – там атака привела к масштабному пожару, а производство было остановлено.

В местных пабликах также сообщалось о серии из 23 взрывов и значительных повреждениях цехов, а также об эвакуации персонала.

Кроме того, по данным мониторингового сервиса NASA FIRMS, на территории временно оккупированного Крыма были зафиксированы аномальные тепловые сигналы в районе нескольких электроподстанций.

В частности, речь идет о подстанции 220/35/10 кВ "Яны Капу" в районе одноименного населенного пункта и подстанции 220 кВ "Титан" вблизи Армянска.