Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".
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Почему россияне хотят эвакуировать органы управления?
По словам партизан, прежние места дислокации в Крыму, в частности штаб авиации, последовательно теряют свою функциональность.
Как следствие, россияне вынуждены искать новое решение.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Напомним, 27 мая Силы обороны Украины нанесли удар по штабу авиации Черноморского флота России на улице Гоголя в Севастополе. С тех пор удары по полуострову только усиливаются, а логистическая ситуация для оккупантов в Крыму кардинально ухудшилась.
Как сообщают информаторы "Атеш" из числа военных, часть офицеров уже сейчас занимается практическими вопросами переезда, не дожидаясь официальных распоряжений: они перевозят семьи, избавляются от имущества и обустраиваются на новом месте в Новороссийске.
Внутри руководства флота настроения подавлены – те, кто реально понимает происходящее, не тянут,
– говорится в сообщении.
По словам партизан, перенос органов управления является логическим следствием систематического давления на инфраструктуру флота в Крыму, ведь сейчас содержание штабных структур на полуострове становится для оккупантов все дороже и рискованнее.
Судя по тому, как развивается ситуация, ближайшие месяцы могут стать для оккупационных сил в Крыму самыми тяжелыми за все время с начала войны,
– подчеркнули представители "Атеш".
Партизаны добавили, что они продолжают отслеживать перемещения и фиксировать изменения в структуре командования ЧФ России.
Удары по Крыму продолжаются: что известно?
Ночью 13 июня украинские дроны эффективно отработали по объектам врага на территории аннексированного Крыма. Под ударом оказался, в частности, завод "Титан" в Армянске – там атака привела к масштабному пожару, а производство было остановлено.
В местных пабликах также сообщалось о серии из 23 взрывов и значительных повреждениях цехов, а также об эвакуации персонала.
Кроме того, по данным мониторингового сервиса NASA FIRMS, на территории временно оккупированного Крыма были зафиксированы аномальные тепловые сигналы в районе нескольких электроподстанций.
В частности, речь идет о подстанции 220/35/10 кВ "Яны Капу" в районе одноименного населенного пункта и подстанции 220 кВ "Титан" вблизи Армянска.