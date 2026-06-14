Про це повідомив партизанський рух "Атеш".
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Чому росіяни хочуть евакуювати органи управління?
За словами партизанів, колишні місця дислокації в Криму, зокрема штаб авіації, послідовно втрачають свою функціональність.
Як наслідок, росіяни вимушені шукати нове рішення.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Нагадаємо, 27 травня Сили оборони України завдали удару по штабу авіації Чорноморського флоту Росії на вулиці Гоголя в Севастополі. Відтоді удари по півострову лише наростають, а логістична ситуація для окупантів у Криму кардинально погіршилася.
Як повідомляють інформатори "Атеш" з-поміж військових, частина офіцерів вже зараз займається практичними питаннями переїзду, не чекаючи офіційних розпоряджень: вони перевозять сім'ї, позбавляються майна й облаштовуються на новому місці в Новоросійську.
Усередині керівництва флоту настрої пригнічені – ті, хто реально розуміє те, що відбувається, не тягнуть,
– йдеться в повідомленні.
За словами партизанів, перенесення органів управління є логічним наслідком систематичного тиску на інфраструктуру флоту в Криму, адже зараз утримання штабних структур на півострові стає для окупантів дедалі дорожчим і ризикованішим.
Судячи з того, як розвивається ситуація, найближчі місяці можуть стати для окупаційних сил у Криму найважчими за весь час від початку війни,
– підкреслили представники "Атеш".
Партизани додали, що вони продовжують відстежувуви переміщення та фіксувати зміни у структурі командування ЧФ Росії.
Удари по Криму тривають: що відомо?
Вночі 13 червня українські дрони ефективно відпрацювали по об'єктах ворога на території анексованого Криму. Під ударом опинився зокрема завод "Титан" в Армянську – там атака призвела до масштабної пожежі, а виробництво було зупинено.
У місцевих пабліках також повідомлялося про серію з 23 вибухів та значні пошкодження цехів, а також евакуацію персоналу.
Окрім того, за даними моніторингового сервісу NASA FIRMS, на території тимчасово окупованого Криму було зафіксовано аномальні теплові сигнали в районі кількох електропідстанцій.
Зокрема, йдеться про підстанцію 220/35/10 кВ "Яни Капу" в районі однойменного населеного пункту та підстанцію 220 кВ "Титан" поблизу Армянська.