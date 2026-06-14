Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

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Чому росіяни хочуть евакуювати органи управління?

За словами партизанів, колишні місця дислокації в Криму, зокрема штаб авіації, послідовно втрачають свою функціональність.

Як наслідок, росіяни вимушені шукати нове рішення.

Нагадаємо, 27 травня Сили оборони України завдали удару по штабу авіації Чорноморського флоту Росії на вулиці Гоголя в Севастополі. Відтоді удари по півострову лише наростають, а логістична ситуація для окупантів у Криму кардинально погіршилася.

Як повідомляють інформатори "Атеш" з-поміж військових, частина офіцерів вже зараз займається практичними питаннями переїзду, не чекаючи офіційних розпоряджень: вони перевозять сім'ї, позбавляються майна й облаштовуються на новому місці в Новоросійську.

Усередині керівництва флоту настрої пригнічені – ті, хто реально розуміє те, що відбувається, не тягнуть,

– йдеться в повідомленні.

За словами партизанів, перенесення органів управління є логічним наслідком систематичного тиску на інфраструктуру флоту в Криму, адже зараз утримання штабних структур на півострові стає для окупантів дедалі дорожчим і ризикованішим.

Судячи з того, як розвивається ситуація, найближчі місяці можуть стати для окупаційних сил у Криму найважчими за весь час від початку війни,

– підкреслили представники "Атеш".

Партизани додали, що вони продовжують відстежувуви переміщення та фіксувати зміни у структурі командування ЧФ Росії.

Удари по Криму тривають: що відомо?

Вночі 13 червня українські дрони ефективно відпрацювали по об'єктах ворога на території анексованого Криму. Під ударом опинився зокрема завод "Титан" в Армянську – там атака призвела до масштабної пожежі, а виробництво було зупинено.

У місцевих пабліках також повідомлялося про серію з 23 вибухів та значні пошкодження цехів, а також евакуацію персоналу.

Окрім того, за даними моніторингового сервісу NASA FIRMS, на території тимчасово окупованого Криму було зафіксовано аномальні теплові сигнали в районі кількох електропідстанцій.

Зокрема, йдеться про підстанцію 220/35/10 кВ "Яни Капу" в районі однойменного населеного пункту та підстанцію 220 кВ "Титан" поблизу Армянська.