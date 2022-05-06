В Геническе оккупанты пытаются собрать массовку для парада на 9 мая

Российские оккупанты собираются провести парад на 9 мая во временно оккупированном Геническе Херсонской области. Туда также приедут пропагандисты, чтобы снять соответствующую картинку.

Об этом сообщили 24 каналу источники в украинских спецслужбах.

Ищут людей

Сейчас захватчики активно пытаются найти людей, которые согласятся принять участие в этом "шабаше" на 9 мая. Парад хотят провести на улице Центральная, 5, что напротив Генической районной госадминистрации.

Добавим, оккупанты хотят погрузить город в так называемый "русский мир". Недавно они установили российскую символику на въезде в Геническ. А еще раньше разместили памятник Ленину, который украинцы демонтировали еще в 2015 году.

Оккупанты еще и цинично вмешиваются в образовательный процесс. Дошло до того, что объявили ультиматум учителям: кто не согласится работать по российской программе с первого сентября, того они выгонят с работы. Согласившиеся поедут на "переквалификацию" во временно оккупированный Крым.

Руководитель исполнительного аппарата Херсонской ОВА Юрий Соболевский верит, что до первого сентября Вооруженные Силы Украины выгонят оккупантов.

Я верю, что до первого сентября Херсонщина не только будет свободна от орков, но и начнет восстанавливаться, – заявил Соболевский.