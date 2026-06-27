Фотографии последствий распространяются в сети.

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Какая ситуация с Геническим мостом?

На днях Силы обороны сообщили об успешном поражении переправы ударными дронами. Впрочем, это, очевидно, не остановило водителей от попыток проехать по мосту.

Судя по фото, автомобиль пытался преодолеть переправу, однако мост не выдержал нагрузки. Так, прямо посреди моста образовалась огромная дыра, в которую и провалился автомобиль.



Провал на Геническом мосту / Фото Supernova+

Неспокойно оккупантам и из-за возможных угроз для Крымского моста. Сергей Стерненко заявил, что паромные переправы, ранее также привлекавшиеся для логистических целей, были уничтожены или серьезно повреждены украинскими силами, а новые паромы станут легкой целью.

Он добавил, что россияне также могли использовать корабли Черноморского флота, однако опасаются выводить их из Новороссийска. Воздушная логистика, по его мнению, также существенно ограничена, поскольку Крым находится под огневым контролем украинских сил обороны. Новый удар по Крымскому мосту, по словам Стерненко, может еще больше усложнить логистику оккупантов.

Кстати, по данным Telegraph, именно Крымский полуостров остается одним из ключевых факторов в войне. Так, последние события свидетельствуют о том, что это постепенно усложняет позиции Владимира Путина.