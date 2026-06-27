Об этом сообщает The Telegraph.

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В какой ситуации оказался Путин?

Военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон констатировал, что временно оккупированный Крым на протяжении многих лет оставался главным символом внешнеполитических амбиций российского диктатора Владимира Путина.

Именно аннексию украинского полуострова российский президент представлял как свое величайшее достижение за время правления. Впрочем, текущая ситуация уже меняется, а позиции Кремля ослабевают не только на фронте, но и в самой России.

Бреттон-Гордон отмечает, что украинские удары все чаще достигают целей в Крыму и в глубине России, демонстрируя слабость российской противовоздушной обороны. На этом фоне жители и туристы все чаще покидают полуостров.

Объявление чрезвычайного положения в Крыму стало значительной политической и военной неудачей для Путина,

– пишет он.

Отмечается, что российские власти впервые фактически публично признали серьезность ситуации в Крыму. В частности, сообщается о дефиците топлива, перебоях с электричеством, а также о росте беспокойства среди местных жителей.

Автор напоминает, что после серии ударов Россия была вынуждена вывести большую часть кораблей Черноморского флота из Севастополя. Это стало одним из самых ощутимых последствий атак по военной инфраструктуре на полуострове.

Эксперт отмечает, что после начала полномасштабной войны Крым стал ключевым логистическим узлом для снабжения врага на юге Украины. Поэтому продолжение ударов может существенно повлиять на военную кампанию Кремля.

"Стратегическая обстановка для Путина ухудшается. Похоже, он не в состоянии полностью защитить ни Москву, ни Крым – два места, имеющие огромное политическое и символическое значение. Его позиция сейчас может быть более уязвимой, чем когда-либо со времён мятежа ЧВК "Вагнера", – говорится в статье.

Автор отмечает, что на Западе существуют опасения, будто преемник Путина может оказаться более агрессивным. Но Аледе Бреттон-Гордон сомневается, что в России найдется кто-то, более заинтересованный в продолжении войны, чем ее инициатор.

По мнению обозревателя, будущий российский президент унаследует гораздо более сложную ситуацию. Речь идет об ослабленной армии, экономике, находящейся под давлением, и населении, которое все сильнее ощущает последствия затянувшейся войны.

Эксперт считает, что в таких условиях обстановка для следующего российского лидера будет совсем иной, чем та, которую унаследовал Путин. Крым, когда-то ставший символом взлета, может превратиться в символ его падения.

Кстати, этой ночью во временно оккупированном Крыму снова прогремела серия взрывов из-за атаки дронов. Российские захватчики были вынуждены перекрыть движение по Крымскому мосту на фоне работы своей противовоздушной обороны.