Экс-соратник Коломойского Боголюбов сбежал из Украины по фальшивым документам, –СМИ

Бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов выехал из страны по поддельным документам. Вероятно, бизнесмен узнал, что БЭБ готовит для него подозрение.

Как сообщают в СМИ, Боголюбов покинул Украину ночью 24 июня на поезде Киев – Хельм.

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Отмечается, что бизнесмен для выезда из страны пользовался ненастоящими документами. Кроме того, ему помогал пограничник. 6 июля сообщника Боголюбова взяли под стражу.

В Польшу бывший акционер "Приватбанка" въехал по личному паспорту. Сейчас мужчина скрывается в Австрии. Вероятной причиной его побега могло стать то, что Бюро экономической безопасности готовит для Боголюбова подозрение по делу "Приватбанка".