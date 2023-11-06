13-летний сын Частякова получил тяжелые раны на лице, – источники

В Киевской области от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Геннадий Частяков. Семья погибшего майора праздновала его день рождения, когда в одном из подарков сработала взрывчатка.

Сам помощник главнокомандующего скончался от полученных травм, а его 13-летний сын получил тяжелые травмы, передают источники 24 Канала.

Смотрите также Тема засекречена: Залужный пишет диссертацию в Одесской юридической академии

Рваные раны лица

6 ноября в 17:22 медикам сообщили, что под Киевом взорвалась граната, пострадали 39-летний мужчина и мальчик 13 лет. Ребенок не подавал признаков жизни. Впоследствии стало известно, что мужчина – майор Геннадий Частяков погиб, а его сын – получил травмы в виде рваных ран на лице.

По словам жены майора, ее муж принес домой подарочный пакет: бутылка спиртного с рюмками в виде гранат. При открытии пакета произошел взрыв.

Кадр с места трагедии / Фото источники 24 Канала

Погиб близкий друг Залужного

Источники 24 Канала в правоохранительных органах отмечают, что помощник Залужного Геннадий Частяков погиб в результате несчастного случая. Причиной смерти стал взрыв гранаты. "С вероятностью 99,9% это трагический случай. Ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении", – отметил источник. Следствие продолжается.

Главнокомандующий Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника, а также близкого друга Геннадия Частякова. Генерал добавил, что это "трудная потеря для Вооруженных Сил Украины" и для него лично. Он пообещал, что будут расследованы причины и обстоятельства трагедии.

Залужный рассказал, что у Частякова остались жена и четверо детей. Он добавил, что майор был для него надежным плечом и посвятил свою жизнь Вооруженным силам Украины и борьбе с российской агрессией.