Пропагадистский военкор и "биограф" погибшего предводителя пророссийских боевиков Моторолы – Геннадий Дубовой – отправился вслед за своим объектом обожания. В самом центре Донецка его насмерть сбил автомобиль.

ДТП произошла днем 11 сентября. Мемуарист Моторолы оказался под колесами авто, которым управляли нетрезвые российские военные. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на собственные источники.

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Кем был Дубовой

Покойник до оккупации 2014 года был обычным донецким журналистом. После того, как город попал под контроль пророссийских боевиков, мужчина примкнул к ним. В новой роли так называемого военкора одного из известных вояк псевдореспублики Моторолы, он прославлял этого и других военных преступников, призывал к войне и убийствам украинцев.

Кроме того, побратимы, оплакивая его, вспоминают, что Дубовой воевал в Северодонецке и Мариуполе. За плечами у мерзавца еще и война в Абхазии.

Размазали по асфальту

Но не суждено было "военкору" получить билет в ад из рук украинских военных. Самое парадоксальное, что убили Дубового те, кого он героизировал и восхвалял. На большой скорости его сбило авто, в котором находились российские военные, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения.

Дубовой погиб под колесами россиян / Скриншот из сюжета российских пропагандистов

В комментариях к сообщениям о гибели Дубового никто не удивляется такой его смерти. Вероятно, приспешник Моторолы – не первая жертва пьяных российских военных.

"Военкор" псевдореспублики был сбит героями своих книг / Скриншот из сюжета российских пропагандистов

Пользователи соцсетей отмечают, что те любят быструю езду по центру города: "носятся, как ненормальные".

Дубовой вместе с Моторолой теперь будет слушать концерт Кобзона / Фото соцсети

Разоблачил "грешки" Прилепина

Дубовой "прославился" и тем, что разоблачил другого пропагандиста Захара Прилепина на съёмке фейковых видео. Когда 6 мая его авто взорвали, Дубовой убеждал, что таким образом Прилепину отомстили свои же, "днровские".

По словам "военкора", Прилепин намеренно приказывал вызвать ответный огонь со стороны ВСУ, чтобы снимать свои пиарные ролики. Тогда пропагандист быстренько "вылетал" на авто из-под обстрела, оставляя под огнем сидеть местных боевиков.

Таким образом, Прилепин давал "пищу" для российского пропагандистского телевидения, которое затем обвиняло во всех обстрелах Украину.