Смерть коллаборанта активно обсуждают на Харьковщине. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что сначала в такую информацию никто не поверил, но теперь ее официально подтвердили.
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Что известно о Геннадии Мацегоре
На смерть предателя местные реагируют очень эмоционально. Впрочем значительное внимание все-таки обращено к тому, что сейчас происходит на Купянщине, ведь там продолжаются активные боевые действия. Оккупанты пытаются прорвать нашу линию обороны.
Местные вспоминают, что именно Геннадий Мацегора был инициатором, а впоследствии и подписал так называемый протокол о создании оккупационной Харьковской администрации. Люди не забыли о его преступлениях. Более того, Украина начала по этому факту уголовное производство. Экс-чиновника обвиняют в госизмене.
Хочу подчеркнуть, что представители Харьковской областной прокуратуры подробно разъяснили, что информация о смерти Мацегоры не является основанием для приостановления против него производства. Пока не будет украинского официального подтверждения, рассмотрение дела не прекратится,
– рассказала Анна Черненко.
В Купянских телеграмм-каналах пишут, что предатель должен ответить по закону. Ведь он добровольно пошел на сотрудничество с россиянами. А когда оккупантов выгнали из Купянска сбежал на Белгородщину, откуда постоянно обстреливают Харьковщину.
Там он занял должность руководителя местной спортивной секции, в названии которой есть слово "георгиевская". Так Геннадий Мацегора из мэров славного, красивого украинского города, хоть сейчас и истерзанного россиянами, превратился в предателя и снова вернулся к спортивной карьере, с которой когда-то начинал.
Я намеренно почитала и российские пропагандистские паблики. Там Мацегори забросали, что у него была квартира на Белгородщине. Россияне писали, мол, с какой стати украинец должен иметь жилье и пусть он уезжает откуда приехал. Поэтому даже в России о нем ничего хорошего не говорили,
– отметила Анна Черненко.
Что известно о смерти Геннадия Мацегоры
- На бывшего мэра Купянска совершили покушение 7 июня в городе Старый Оскол Белгородской области. О том, как именно это произошло информации нет, но состояние коллаборанта было критическое. От покушения Мацегору не спасло даже то, что Россия предоставила ему усиленную охрану.
- Вечером 11 июня стало известно, что экс-чиновник умер. Это подтвердили в ГУР, но других деталей не предоставили. Пропагандисты написали, что на Мацегору напали возле его дома. Его доставили в больницу, где еще 4 дня боролись за жизнь.
- В Украине Мацегору обвиняли в государственной измене и вели уголовное производство. В документах говорится, что он способствовал оккупантам, добровольно перешел на их сторону, а в первые дни войны записывал видеообращение, чтобы создать ложное впечатление у людей относительно того, что происходит. Россиянам Мацегора предоставлял еду, транспорт, топливо и жилье.