Смерть коллаборанта активно обсуждают на Харьковщине. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что сначала в такую информацию никто не поверил, но теперь ее официально подтвердили.

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Что известно о Геннадии Мацегоре

На смерть предателя местные реагируют очень эмоционально. Впрочем значительное внимание все-таки обращено к тому, что сейчас происходит на Купянщине, ведь там продолжаются активные боевые действия. Оккупанты пытаются прорвать нашу линию обороны.

Местные вспоминают, что именно Геннадий Мацегора был инициатором, а впоследствии и подписал так называемый протокол о создании оккупационной Харьковской администрации. Люди не забыли о его преступлениях. Более того, Украина начала по этому факту уголовное производство. Экс-чиновника обвиняют в госизмене.

Хочу подчеркнуть, что представители Харьковской областной прокуратуры подробно разъяснили, что информация о смерти Мацегоры не является основанием для приостановления против него производства. Пока не будет украинского официального подтверждения, рассмотрение дела не прекратится,

– рассказала Анна Черненко.

В Купянских телеграмм-каналах пишут, что предатель должен ответить по закону. Ведь он добровольно пошел на сотрудничество с россиянами. А когда оккупантов выгнали из Купянска сбежал на Белгородщину, откуда постоянно обстреливают Харьковщину.

Там он занял должность руководителя местной спортивной секции, в названии которой есть слово "георгиевская". Так Геннадий Мацегора из мэров славного, красивого украинского города, хоть сейчас и истерзанного россиянами, превратился в предателя и снова вернулся к спортивной карьере, с которой когда-то начинал.

Я намеренно почитала и российские пропагандистские паблики. Там Мацегори забросали, что у него была квартира на Белгородщине. Россияне писали, мол, с какой стати украинец должен иметь жилье и пусть он уезжает откуда приехал. Поэтому даже в России о нем ничего хорошего не говорили,

– отметила Анна Черненко.

Что известно о смерти Геннадия Мацегоры