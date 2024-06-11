Смерть колаборанта активно обговорюють на Харківщини. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що спершу в таку інформацію ніхто не повірив, але тепер її офіційно підтвердили.

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Що відомо про Геннадія Мацегору

На смерть зрадника місцеві реагують дуже емоційно. Втім значна увага все-таки звернена до того, що зараз відбувається на Куп'янщині, адже там тривають активні бойові дії. Окупанти намагаються прорвати нашу лінію оборони.

Місцеві згадують, що саме Геннадій Мацегора був ініціатором, а згодом і підписав так званий протокол про створення окупаційної Харківської адміністрації. Люди не забули про його злочини. Ба більше, Україна почала за цим фактом кримінальне провадження. Ексчиновника звинувачують у держзраді.

Хочу наголосити, що представники Харківської обласної прокуратури детально роз'яснили, що інформація про смерть Мацегори не є підставою для зупинення проти нього провадження. Поки не буде українського офіційного підтвердження, розгляд справи не припиниться,

– розповіла Анна Черненко.

У Куп'янських телеграм-каналах пишуть, що зрадник має відповісти за законом. Адже він добровільно пішов на співпрацю з росіянами. А коли окупантів вигнали з Куп'янська втік на Бєлгородщину, звідки постійно обстрілюють Харківщину.

Там він зайняв посада керівника місцевої спортивної секції, у назві якої є слово "георгіївська". Так Геннадій Мацегора з мерів славного, красивого українського міста, хоч зараз і понівеченого росіянами, перетворився у зрадника та знову повернувся до спортивної кар'єри, з якої колись починав.

Я навмисно почитала й російські пропагандистські пабліки. Там Мацегорі закидали, що в нього була квартира на Бєлгородщині. Росіяни писали, мовляв, з якого дива українець має мати житло й нехай він їде звідки приїхав. Тому навіть у Росії про нього нічого доброго не казали,

– зауважила Анна Черненко.

Що відомо про ймовірну смерть Геннадія Мацегори