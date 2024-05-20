Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця за фактами державної зради. Адже Мацегора відкрито співпрацював з окупантами та сприяв їхнім злочинам на території нашої держави.
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Геннадій Мацегора заочно постане перед судом
Як вдалося з'ясувати слідству, ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України, чинний на той момент Купʼянський міський голова добровільно перейшов на бік російських загарбників.
Відомо, що 27 лютого 2022 року обвинувачений, перебуваючи у Купʼянську, записав відеозвернення з метою створення хибного враження у місцевого населення про турботу окупаційної влади.
Також воно стосувалося запобігання масових протестів, що може спричинити перешкоди діям збройних формувань Росії.
Посадовець усіляко сприяв російським окупантам у Куп'янську, забезпечуючи їх транспортом, житлом, пальним та їжею. Через його дії територія українського Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України,
– йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.
Ба більше, у червні 2022 року зрадник підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації під назвою "тимчасова цивільна адміністрація Харківської області". Станом на сьогодні обвинувачений перебуває у розшуку.
Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що наразі він знаходиться на території Бєлгородської області Росії. Зрадника судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді міста Харкова. Йому загрожує довічне ув'язнення.
Детальніше про цю справу
- У лютому 2022 року проти Геннадія Мацегори відкрили кримінальне провадження. Міський голова умисно вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.
- Вже у липні 2022 року голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що Мацегору заарештували окупанти. За його словами, на той момент колишній мер Куп'янська перебував під вартою у Росії.