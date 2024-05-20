Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця за фактами державної зради. Адже Мацегора відкрито співпрацював з окупантами та сприяв їхнім злочинам на території нашої держави.

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Геннадій Мацегора заочно постане перед судом

Як вдалося з'ясувати слідству, ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України, чинний на той момент Купʼянський міський голова добровільно перейшов на бік російських загарбників.

Відомо, що 27 лютого 2022 року обвинувачений, перебуваючи у Купʼянську, записав відеозвернення з метою створення хибного враження у місцевого населення про турботу окупаційної влади.

Також воно стосувалося запобігання масових протестів, що може спричинити перешкоди діям збройних формувань Росії.

Посадовець усіляко сприяв російським окупантам у Куп'янську, забезпечуючи їх транспортом, житлом, пальним та їжею. Через його дії територія українського Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України,

– йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Ба більше, у червні 2022 року зрадник підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації під назвою "тимчасова цивільна адміністрація Харківської області". Станом на сьогодні обвинувачений перебуває у розшуку.

Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що наразі він знаходиться на території Бєлгородської області Росії. Зрадника судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді міста Харкова. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Важливо. Генадія Мацегору мером міста обрали у 2020 році від абсолютно проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя"

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