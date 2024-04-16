Назначен новый командующий ОК "Юг": кто занял должность

Командующий Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Павлюк представил нового командующего оперативного командования "Юг". Новоназначенным командиром стал Геннадий Шаповалов.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк поблагодарил бывшего командующего ОК “Юг” генерал-майора Андрея Ковальчука. Он подчеркнул достижения личного состава вышеупомянутого оперативного командования.

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В ОК "Юг" представили нового командующего

Днем, 16 апреля, ОК "Юг" обнародовало информацию о том, что командующим войск оперативного командования назначен бригадный генерал Шаповалов Геннадий Николаевич.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк представил личному составу оперативного командования "Юг" новоназначенного командира.

Геннадия Шаповалова представили как нового командующего ОК "Юг" / Фото оперативного командования

Что известно о Шаповалове

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете. Уже в 2012, так же, с отличием он закончил Командно-штабной институт применения войск Национального университета обороны Украины.

Пройдя все ступеньки военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года он получил звание бригадного генерала. В ОК "Юг сообщили, что за плечами боевого офицера Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии".

Также он закончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск. Такой уровень образования и широта взглядов характеризуют современных командиров Вооруженных Сил Украины, как мощный интеллектуальный потенциал армии, с опорой на международный опыт.

С большой благодарностью за мощную работу Андрея Трофимовича я принял должность командующего оперативного командования "Юг". Задачи, стоящие перед нами, требуют привлечения сил, опыта, креатива и сил, но я уверен в нашей способности к плодотворной работе и в достижении поставленных целей. Совместным трудом слаженной команды мы сможем достичь больших результатов!

– подчеркнул Шаповалов.

Геннадий Шаповалов стал новым командующим ОК "Юг" / Фото оперативного командования

Несколькими днями ранее стало известно о переводе Ковальчука с должности командующего ОК "Юг". Он получил новую должность – его назначили начальником Военной академии в Одессе.