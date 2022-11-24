"Раз, два, три, четыре, пять – русский солдат идет искать": как детей превращают в "оружие"

Украинские правозащитники продолжают получать информацию о случаях незаконного усыновления депортированных в Россию детей. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Что думает международное право

Согласно универсально признанному определению геноцида, закрепленного в Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, насильственная передача детей из одной защищенной группы в другую является геноцидом.

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На сегодняшний день 94 государства мира предусмотрели в своем законодательстве принцип универсальной юрисдикции по геноциду . Это означает, что виновные лица могут быть привлечены к ответственности в этих странах независимо от места совершения преступления. Как следствие – как только подозреваемый пересечет границу такого государства, в частности транзитом, он будет заключен. Такое лицо могут задержать и экстрадировать другие страны.

Расследовать геноцид и привлекать к индивидуальной уголовной ответственности на международном уровне может также Международный уголовный суд (МУС). Случаи незаконной передачи украинских детей в российские семьи уже были коммуницированы в МУС. Следовательно, по меньшей мере, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и диктатор Владимир Путин потенциально могут оказаться на скамье подсудимых в Гааге.

Почему незаконные усыновления – не спасение, а разрушение детских судеб

Насильственная передача депортированных украинских детей в российские семьи является преступлением , поскольку:

1) РФ совершила акт агрессии, создав предпосылки для реализации геноцидальной политики.

2) РФ препятствовала деятельности гуманитарных коридоров, делая невозможной эвакуацию детей на территорию Украины.

3) Детей вывезли в РФ с нарушениями норм Четвертой Женевской конвенции и Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям (к процессу не приобщили государство гражданства детей, информация о депортированных детях не была коммуницирована компетентным международным организациям, в частности, ЮНИСЕФ и Международному комитету Красного Креста).

4) РФ отказывается сотрудничать с Украиной и с международными организациями по возвращению детей домой.

4) Жертвами незаконного усыновления становятся не только сироты, но и дети, имеющие родственников в Украине.

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Среди прочего, негативным последствием насильственной передачи является то, что ни Украина, ни международное сообщество не могут признать юридические последствия преступления геноцида, в частности, факт усыновления. Следовательно, дети должны быть возвращены на Родину, а значит, разлучены с российскими усыновителями. Последние также должны быть привлечены к ответственности за незаконные усыновления. Ребенок в приюте, а люди, с которыми у него сложились по меньшей мере бытовые связи, – в тюрьме: будет ли это отвечать универсально признанному принципу лучших интересов несовершеннолетнего?

Чем больше детей станут жертвами незаконных усыновлений, тем больше разрушенных судеб мы получим в будущем. Это одна из целей РФ: где бы ни оказались украинские дети, их заставят ненавидеть Украину. А другие цели?

Зачем России украинские дети

В российской агрессии против украинской нации дети превращены в инструмент: для ведения войны, для пропаганды, для торга, для защиты.

Украинские дети используются как информаторы, как солдаты, как живой щит. Картинку счастливых приемных семей транслируют на внутреннего и внешнего потребителя, заигрывая с международным сообществом "вы же снова глубоко обеспокоены"

– это то, как характеризуют экспресс-уничтожение украинской идентичности, а вместе с ней – части будущих поколений украинской нации российские преступники.

Как и пленных украинских защитников, депортированных детей в будущем будут обменивать дорогой ценой. Наработка решения в области возвращения детей в современных обстоятельствах позволяет России диктовать свои условия хотя бы где-нибудь. Поэтому дети становятся настолько желанными, что их начинают похищать российские солдаты.

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Уверены ли вы, что ребенок еще дома

Сначала под предлогом недоэвакуации, далее – в летние лагеря, потом – на лечение. Россияне депортируют украинских детей, не жалуясь на нехватку фантазии для узаконивания своих деяний. С временно оккупированных территорий поступают тревожные сообщения: детей угрожают забрать, если родители отказываются отдавать их в оккупационные школы, если не хотят получать российские документы, если нелояльны к новой власти. Детей, которых российские оккупанты замечают дома одних, забирают. Дальнейшая судьба несовершеннолетнего оказывается в руках агрессоров. В особо уязвимом положении оказываются те, у кого в семье есть украинские военные или активисты.

Среди 386 депортированных и незаконно усыновленных украинских детей есть те, кто имеет родственников в Украине. Впрочем, для России и россиян это не имеет никакого значения. Их цель – превратить детей во врагов собственной нации: через образование, через язык, через культуру. Любишь петь – записываем тебя в ансамбль русской народной песни, любишь машинки – тогда учись ремонтировать танк . Это истории "успешной интеграции" украинских детей в российское сообщество.

В очередной раз обеспокоены

В течение восьми месяцев идет кропотливая работа по документированию насильственной передачи украинских детей в российские семьи. Сначала международное сообщество отказывалось в это верить, несмотря на апробацию такой же практики на временно оккупированном Крымском полуострове. Далее органам по расследованию не хватало информации. Затем верифицированных данных.

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При урегулировании этих проблем международные организации оправдывались, что без конкретных кейсов и свидетельств детей привлечение виновных к ответственности невозможно. Когда появилась информация о конкретных приемных семьях и незаконно усыновленных несовершеннолетних, международные организации предпочли считать ее "сфальсифицированной" (при этом какой-либо верификации такой информации проведено не было).

РФ не перестает тестировать "красные линии" . А международное сообщество продолжает глубоко беспокоиться. При этом жертвой заигрываний становятся украинские дети. И международное право. Нарушена норма, которая носит абсолютный характер. Совершено четыре международных преступления одновременно. А России что?

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