"Гитлерюгенд" в действии: в начале вторжения большинство подразделений на Донбассе составляли студенты

В войне против Украины Россия прибегает ко всем возможным методам противостояния, в частности привлекая в ряды армии несовершеннолетних украинцев. Так, после 2014 года пропаганда взялась воспитывать детей так, чтобы в будущем они не задумываясь отдавали жизнь за идеи Кремля.

Именно поэтому в начале полномасштабного вторжения подавляющая часть подразделений из так называемой "ДНР" состояла из студентов вузов. О том, как Путин и его сторонники используют детей в собственной агрессии – говорится в материале 24 Канала.

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Россияне промывали мозги детям

С самого начала войны Кремль понял, что подростки с промытыми мозгами являются очень эффективными солдатами. Именно поэтому российские власти создали собственный аналог "Гитлерюгенда" – "Юнармию". С дошкольного возраста оккупанты прививали детям идеи "русского мира", ненависть к Украине и Западу, выращивая из них убийц и насильников.

Россияне активно занимались пропагандой войны среди детей / фото росСМИ

С 2014 года Россия начала на оккупированных территориях Украины специальные "патриотические" программы. В то же время на территории страны-агрессора они только масштабировались. Они накачивали детей пропагандой, чтобы поддерживать определенный Кремлем градус ненависти в обществе – чтобы создать базу осатаневших патриотов для участия в войнах. Частично, им это удалось.

В начале полномасштабного вторжения, когда российские командующие использовали как "пушечное мясо" не зеков, а мобилизованных из так называемых "ДНР" и "ЛНР", немалая часть подразделений состояла из студентов "вузов", которым в 2014-м было по 10 – 11 лет. Нет никаких сомнений, что мало кто из них хотел жить в окопах и быть расстрелянным заградотрядами, однако никаких принципиальных вопросов о необходимости убийства украинцев никто из них не ставил,

– говорится в статье 24 Канала.

Россиянам удалось практически уничтожить украинскую идентичность детей, которые проживали на оккупированных территориях. Пропаганда навязывала свою культуру в садиках и школах. В частности, никто не следил за судьбой воспитанников в детдомах. Так называемые военкоматы занимались контролем за "патриотическим воспитанием" детей, а также трудоустраивали убийц в школы, интернатов и детсадов.

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