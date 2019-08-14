Генпрокуратура просит отстранить скандального судью Вовка от работы

ГПУ обратилась с такой просьбой в Высший совет правосудия. Да, речь идет об отстранении не только главы ОАСК Павла Вовка, но и о ряде других судей инстанции.

Причиной отстранения ГПУ называет привлечения этих лиц к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

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В Высший совет правосудия поступило ходатайство генерального прокурора о временном отстранении судей Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, Игоря Погрибниченка и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко от правосудия,

– говорится в сообщении.

Рассмотрение указанных ходатайств назначено на 20 августа.

В чем обвиняют Павла Вовка?

НАБУ совместно с Генеральной прокуратурой 26 июля провело обыски в Окружном административном суде Киева. Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесение заведомо неправосудных решений и вмешались в деятельность судебных органов, чтобы создать искусственные препятствия в работе Высшей квалификационной комиссии судей.

Цель этих действий – избежать обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для служителей Фемиды.

Руководству Окружного админсуда и 4 его судьям подготовили подозрения по фактам вмешательства в деятельность ВККСУ.