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      Генпрокуратура просит отстранить скандального судью Вовка от работы

      17 Читати новину українською
      ГПУ
      ГПУ / 24 канал

      ГПУ обратилась с такой просьбой в Высший совет правосудия. Да, речь идет об отстранении не только главы ОАСК Павла Вовка, но и о ряде других судей инстанции.

      Причиной отстранения ГПУ называет привлечения этих лиц к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

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      В Высший совет правосудия поступило ходатайство генерального прокурора о временном отстранении судей Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, Игоря Погрибниченка и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко от правосудия,
      – говорится в сообщении.

      Рассмотрение указанных ходатайств назначено на 20 августа.

      В чем обвиняют Павла Вовка?

      НАБУ совместно с Генеральной прокуратурой 26 июля провело обыски в Окружном административном суде Киева. Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесение заведомо неправосудных решений и вмешались в деятельность судебных органов, чтобы создать искусственные препятствия в работе Высшей квалификационной комиссии судей.

      Цель этих действий – избежать обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для служителей Фемиды.

      Руководству Окружного админсуда и 4 его судьям подготовили подозрения по фактам вмешательства в деятельность ВККСУ.

      ДЕЛО СКАНДАЛЬНОГО СУДЬИ ВОВКА: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: ГПУ Новости Украины Новости политики Окружной административный суд Киева Судьи
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