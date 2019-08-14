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      Генпрокуратура просить відсторонити скандального суддю Вовка від роботи

      489 Читать новость на русском
      ГПУ
      ГПУ / 24 канал

      ГПУ звернулася з таким проханням до Вищої ради правосуддя. Так, йдеться про відсторонення не лише глави ОАСК Павла Вовка, а й про – низку інших суддів інстанції.

      Причиною відсторонення ГПУ називає притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності. Про це інформує прес-центр судової влади України.

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      До Вищої ради правосуддя надійшло клопотання генерального прокурора про тимчасове відсторонення суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка та судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітки від здійснення правосуддя,
      – мовиться у повідомленні.

      Розгляд зазначених клопотань призначений на 20 серпня.

      У чому звинувачують Павла Вовка?

      НАБУ спільно з Генеральною прокуратурою 26 липня провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

      Мета цих дій – уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.

      Керівництву Окружного адмінсуду та 4 його суддям підготували підозри за фактами втручання в діяльність ВККСУ.

      Справа скандального судді Вовка: хроніка подій
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      Теги: Новини політики Новини України ГПУ Судді Окружний адміністративний суд Києва
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