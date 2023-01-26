Генпрокурор назначил новых заместителей: что о них известно

Накануне генпрокурор Андрей Костин уволил пятерых председателей областных прокуратур. А уже 26 января он назначил себе новых заместителей. Рассказываем, что известно о них.

Как отмечают в Офисе генпрокурора, 26 января Костин представил коллективу своего нового первого зама. Кроме того, стало известно еще о двух заместителях руководителя ведомства.

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Кто стал новыми заместителями генпрокурора

Первый заместитель. На эту должность был назначен Алексей Хоменко. Известно, что с сентября 2022 года он являлся заместителем генпрокурора. А прежде был руководителем Киевской областной прокуратуры.



Алексей Хоменко стал первым заместителем генпрокурора / Фото Офиса генпрокурора

Что входит в задачи первого заместителя? Одна из его основных задач – присматривать, соблюдают ли законы органы безопасности.

Антон Войтенко – заместитель генпрокурора. Известно, что он возглавлял областную прокуратуру в городе Львов.



Антон Войтенко – новый заместитель генпрокурора / Фото Офиса генпрокурора

Что входит в его обязанности? Войтенко нужно будет курировать направлением, которое занимается надзором за соблюдением законов органами ГБР. Кроме того, за ним будет закреплена САП в военной и оборонной сфере.

Виктория Литвинова – еще один заместитель генпрокурора. Известно, что до назначения она работала заместителем руководителя специализированной экологической прокуратуры Офиса генпрокурора.



Виктория Литвинова стала замгенпрокурора / Фото Офиса генпрокурора

Что входит в ее обязанности? Она продолжит заниматься работой специализированной экологической прокуратуры. Кроме того, будет отвечать за направление противодействия нарушению прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах. Также к ее зоне влияния относится защита интересов детей.

Во время войны нет времени на долгие раздумья и раскачки. Решения принимаются быстро. Это необходимо, чтобы прокуратура работала эффективно в сложных условиях, в которых находится правоохранительная система и вся наша страна. Мы все, как команда, совместно работаем для победы на своем фронте,

– подчеркнул Костин.

Что известно об увольнении в Генпрокуратуре

25 января стало известно, что своих должностей лишились главы 5 областных прокуратур. Соответствующее решение было озвучено в Офисе генпрокурора. Андрей Костин лично подписал заявления. Он также подчеркнул, что все главы ведомств уволились по собственному желанию. Речь идет об увольнении руководителей: Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской областных прокуратур.

Что известно о других кадровых изменениях