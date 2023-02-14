Генсек НАТО указал на "две стратегические ошибки" Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал главные ошибки Владимира Путина при принятии решения о полномасштабной войне против Украины. В частности, он подчеркнул, что российский диктатор недооценил силу и храбрость украинского народа и ВСУ.

Во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе Столтенберг заявил, что "Путин совершил две стратегические ошибки – недооценил силу и храбрость народа Украины и ее вооруженных сил, а также недооценил решительность и единство НАТО и наших партнеров".

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В НАТО пообещали и дальше поддерживать Украину

Глава Альянса в очередной раз подчеркнул, что союзники по НАТО будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", чтобы Киев мог "защитить свое право на самооборону".

И с самого начала мы очень тесно сотрудничали с Европейским Союзом, полны решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Сегодня мы обсудим нашу постоянную поддержку, чтобы помочь Украине преобладать как независимое суверенное государство и поддерживать международный порядок,

– сказал он.

Напомним, что 14 февраля в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). В этой встрече приняли участие представители более 50 стран.

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