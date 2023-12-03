Победа Путина стала бы трагедией, – Столтенберг о необходимости военной помощи Украине

Генсек НАТО отметил важность помощи нашему государству. Чем больше партнеры будут поддерживать Украину, тем быстрее завершится война.

Об этом Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому вещателю ARD. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что война продолжается на истощение, передает 24 Канал.

Кстати говоря Большое достижение и победа, – в НАТО отметили успехи ВСУ, в частности в Черном море

"В наших интересах позаботиться о том, чтобы Украина таки достигла своего"

Генсек отметил, что всегда осторожен в оценках текущей ситуации на фронте. Ведь войны по своей природе непредсказуемы.

Только одно можно сказать точно: чем больше мы поддерживаем Украину, тем быстрее эта война может закончиться,

– подчеркнул Столтенберг.

Также отметил, что важно продемонстрировать российскому диктатору, что он не сможет "переждать" Запад в войне истощения.

Следует четко понимать, что для Украины победа Путина стала бы трагедией. Но и для нас это было бы небезопасно. Не допустить эту победу – в наших интересах. В наших интересах позаботиться о том, чтобы Украина таки достигла своего,

– подчеркнул генсек.

Также высказал мнение, что в последние несколько месяцев линия фронта в значительной степени была без изменений. В то же время подчеркнул, что Украине удалось с помощью ракет нанести оккупантам большой ущерб глубоко за линией фронта.

Силам обороны удалось уничтожить много вражеских самолетов и вертолетов. Кроме того, защитники вытеснили российский Черноморский флот в восточную часть моря.

Это значит, что мы теперь можем держать открытыми морские торговые пути, по которым вывозится украинское зерно через Черное море. Это все значительные победы, хотя линию фронта им и не удалось подвинуть,

– сказал Йенс Столтенберг.

Генсек добавил, что военные конфликты обычно развиваются поэтапно, поэтому после успехов могут приходить неудачи. Однако это не повод отказываться от поддержки Украины.

"Мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. Идет война на истощение. Война, где побеждает эффективность, хорошая логистика. Поддерживать высокий темп производства – дело особого веса", – подчеркнул чиновник НАТО.