Генсек НАТО поблагодарил Великобританию за помощь Украине

Генсек НАТО встретился с министерством иностранных дел Великобритании. Политики обсудили ситуацию вокруг Украины.

Детали встречи политиков

Йенс Столтенберг и Лиз Трасс говорили о наращивании российских войск возле границ Украины. Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунджеску.

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Кроме того, генсек Альянса и британский министр проанализировали, какие последствия российская агрессия будет иметь для европейской безопасности.

Столтенберг поблагодарил Трасс за вклад Великобритании в коллективную оборону НАТО и сильную поддержку нашего партнера Украины,

– подчеркнула Лунджеску.

Как Лондон помогает Киеву

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что его страна может увеличить количество оружия, которое будет поставлять Украине. "Я не исключаю ничего, что могло бы помочь самообороне Украины", – говорил чиновник. Кроме того, он отметил, что Лондон уже отправил Киеву 2 тысячи противотанковых гранатометов.

Впоследствии издание Sky News сообщило, что в Украину направили 30 военных из элитных подразделений, а также управляемые ракеты NLAW. Бойцы должны научить служащих Вооруженных сил Украины пользоваться этим оружием, а затем вернуться на родину.

Кроме того, The Times писало, что Великобритания размышляет над тем, чтобы отправить несколько сотен военных в страны НАТО, соседствующие с Украиной. Это стало бы сдерживающим фактором для России.

Более того, Лондон предоставит Киеву 2 противоминных корабля, стоимостью 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Теперь документ об этом должна оперативно ратифицировать Верховная Рада.

На фоне российской угрозы Лондон также анонсировал создание нового союза с Киевом и Варшавой.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Полный текст публикации Оаны Лунджеску в твиттере:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обсуждали наращивание военных сил России вокруг Украины и последствия для европейской безопасности. Он поблагодарил ее за вклад Великобритании в коллективную оборону НАТО и сильную поддержку нашего партнера Украины.