Генсек НАТО признал, что в инциденте с посадкой самолета в Беларуси была роль России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул что Россия и Беларусь тесно сотрудничают почти во всех сферах. Поэтому он не исключил, что Москва играла определенную роль в посадке самолета Ryanair в Минске.

Правда, Столтенберг отметил, что не может рассказывать детали данных разведки относительно инцидента с экстренной посадкой самолета.

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Почему Столтенберг указывает на роль России

Однако генсек подчеркнул, что о сотрудничестве России и Беларуси в НАТО знают. В частности, в сфере обороны воздушного пространства.

Кроме того, Россия была одной из немногих стран, которые не осудили факт посадки самолета. Генсек назвал это еще одним косвенным свидетельством.

Посадка самолета в Беларуси: что нужно знать

23 мая самолет авиакомпании Ryanair вынужденно посадили в Минске.

Белорусские диспетчеры заявили о взрывчатке на борту, хотя ничего так и не нашли.

Во время инцидента задержали оппозиционного журналиста Беларуси Романа Протасевича и его девушку.

Посадку самолета осудило международное сообщество. В частности, Евросоюз запретил летать на свою территорию белорусским авиакомпаниям.

Авиасообщение с Беларусью 25 мая прекратила и Украина, уже с 26 – все прямые рейсы между странами начали отменять. Такое решение принял Кабмин.