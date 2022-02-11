Генсек НАТО в Румынии поднимет вопрос морской блокады России

11 февраля 2022 , 15:24
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Ответа только от Украины на блокирование Черного и Азовского морей Россией мало. Поэтому наш МИД стремится привлечь международных партнеров, чтобы резко отреагировать на циничные действия Кремля в море.

Украина привлекает партнеров для ответа России

О циничных действиях агрессора Киев уже проинформировал генсека ООН, Европейский Союз, а также руководство дружественных государств. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает 24 канал.

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Чиновник отметил, что Россия не должна иметь свободу манипулировать темой "учений", для того, чтобы блокировать торговые пути в Черном море. Ведь безопасность в этом регионе касается многих стран.

Сегодня генсек НАТО находится в Румынии. По нашей инициативе вопрос блокирования Черного и Азовского морей будет предметом переговоров. Поэтому мы будем находиться на связи и с НАТО, и с Румынией по этому поводу,
– заверил Кулеба.

Он добавил, что по обновленным данным, Россия изменила координаты учений.

"Ситуация динамичная. Мы внимательно за всем следим и находимся в постоянных консультациях с партнерами по сдерживанию этих действий России", – подчеркнул чиновник.

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Автор: Софія Мінджоса