Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид призвала российские вооруженные формирования и войска Операции Объединенных сил развести средства и вооружения на Донбассе. Также Шмид подчеркивает необходимость проведения разминирования.

Об этом генсек ОБСЕ сообщила в интервью российским СМИ. Еще один приоритет, на котором она настаивает, – защита гражданского населения.

Актуально Западные СМИ обнаружили полевой лагерь российских военных на границе с Украиной: фото

Шмид призывает стороны соблюдать договоренности

Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать уже достигнутые договоренности: развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование, а также обеспечить защиту жизни гражданского населения и ключевой гражданской инфраструктуры,

– сказала Хельга Шмид.

Шмид подчеркивает, наблюдателям ОБСЕ надо предоставить безопасный и беспрепятственный доступ для выполнения миссии на всей территории Украины. Помнению руководительницы организации, единственный путь решения конфликта – выполнение минских договоренностей.

Меркель обсудила с Путиным ситуацию на Донбассе

Отметим, что накануне ситуацию на Донбассе обсудила канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. Меркель затронула тему стягивания российских войск к украинским границам. Канцлер призвала Путина сократить присутствие военных на этих участках. В Кремле говорят, что это – внутренние дела России.

Что известно о стягивании российских войск к границе Украины?

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Москва стягивает своих военных к украинской границе. В Минобороны России говорят, что якобы проводят военные учения.

Важно Россия стягивает войска к границе с Украиной: возможно ли наступление – все, что известно

Не согласны с этим украинские разведчики. Они заявляют, что действительно существует повышенная военная опасность, ведь обычно россияне проводят подобные учения только осенью.



Россия стягивает к границе Украины войска / Инфографика 24 канала