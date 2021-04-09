Генсек ОБСЕ призвала отвести вооружение от линии соприкосновения на Донбассе
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид призвала российские вооруженные формирования и войска Операции Объединенных сил развести средства и вооружения на Донбассе. Также Шмид подчеркивает необходимость проведения разминирования.
Источник:ТАСС
Об этом генсек ОБСЕ сообщила в интервью российским СМИ. Еще один приоритет, на котором она настаивает, – защита гражданского населения.
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Шмид призывает стороны соблюдать договоренности
Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать уже достигнутые договоренности: развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование, а также обеспечить защиту жизни гражданского населения и ключевой гражданской инфраструктуры,
– сказала Хельга Шмид.
Шмид подчеркивает, наблюдателям ОБСЕ надо предоставить безопасный и беспрепятственный доступ для выполнения миссии на всей территории Украины. Помнению руководительницы организации, единственный путь решения конфликта – выполнение минских договоренностей.
Меркель обсудила с Путиным ситуацию на Донбассе
Отметим, что накануне ситуацию на Донбассе обсудила канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. Меркель затронула тему стягивания российских войск к украинским границам. Канцлер призвала Путина сократить присутствие военных на этих участках. В Кремле говорят, что это – внутренние дела России.
Что известно о стягивании российских войск к границе Украины?
Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Москва стягивает своих военных к украинской границе. В Минобороны России говорят, что якобы проводят военные учения.
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Не согласны с этим украинские разведчики. Они заявляют, что действительно существует повышенная военная опасность, ведь обычно россияне проводят подобные учения только осенью.
Россия стягивает к границе Украины войска / Инфографика 24 канала
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