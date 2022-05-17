Происходит именно гуманитарная операция по спасению защитников Мариуполя. О ней рассказал Сергей Лещенко – советник руководителя Офиса Президента – в эфире общенационального телемарафона, передает 24 канал.
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Кто помог с эвакуацией раненых
Переговоры, чтобы эвакуировать тяжелораненых, продолжались уже давно. Однако только сейчас это стало возможным. К этому переговорному процессу присоединились многие люди.
Этим занималось много делегаций, в частности, из Швейцарии, Финляндии, Израиля, Германии, Франции, Турции и не только,
– отметил Лещенко.
Однако, по его мнению, решающую роль сыграло то, что руководитель Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш присоединился к этому процессу и присутствовал лично.
"Это дало этому процессу новый толчок", – считает советник руководителя ОП.
Значение подвига защитников для хода войны
По его словам, воины "Азовстали" – не просто часть Вооруженных Сил Украины, которая выполняет приказ главнокомандующего.
Они – герои, которые помогли выиграть время, чтобы подтянуть вооружение с Запада. А также чтобы ослабить врага, чтобы тот стекал кровью, пока воины держали "Азовсталь". В это время украинская армия перегруппировывалась, не давала возможности россиянам пойти на другие направления,
– подчеркнул Лещенко.
Поэтому здесь ни в коем случае не говорится про плен, поскольку наши воины могли и дальше там находиться. Проблема в том, что там раненные, а обменивать их – это нормальная гуманная практика. Это возможность сохранить их жизнь.
Что известно о спасении защитников Мариуполя
- Украинские защитники выполнили задание командования. Уже после долгих переговоров начали операцию по их эвакуации.
- Министр Ирина Верещук отметила, что гуманитарная операция по спасению защитников Мариуполя еще продолжается. Как только состояние раненых нормализуется, их обязательно обменяют и вернут в Украину.
- Наши военные сейчас находятся в медицинских учреждениях на оккупированной территории, но впоследствии их обменяют на российских военных. Первые раненые уже прибыли в место назначения. Список на их обмен уже готовят. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
- Сейчас в городе продолжается режим тишины. Его ввели со вчерашнего дня, 16 мая, когда началась операция по эвакуации военных.
- Вместе с тем на территории "Азовстали" все еще остаются украинские военные. В то же время власти подчеркивают, что не прекращают работы по их спасению и абсолютно каждый, кто сейчас защищает наше государство, чрезвычайно важен, и за каждого будут бороться до последнего.
Что нужно знать об эвакуации раненых из "Азовстали": смотрите видео