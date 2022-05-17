Происходит именно гуманитарная операция по спасению защитников Мариуполя. О ней рассказал Сергей Лещенко – советник руководителя Офиса Президента – в эфире общенационального телемарафона, передает 24 канал.

Внимание Защитники Мариуполя изменили ход войны, – Подоляк

Кто помог с эвакуацией раненых

Переговоры, чтобы эвакуировать тяжелораненых, продолжались уже давно. Однако только сейчас это стало возможным. К этому переговорному процессу присоединились многие люди.

Этим занималось много делегаций, в частности, из Швейцарии, Финляндии, Израиля, Германии, Франции, Турции и не только,

– отметил Лещенко.

Однако, по его мнению, решающую роль сыграло то, что руководитель Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш присоединился к этому процессу и присутствовал лично.

"Это дало этому процессу новый толчок", – считает советник руководителя ОП.

Значение подвига защитников для хода войны

По его словам, воины "Азовстали" – не просто часть Вооруженных Сил Украины, которая выполняет приказ главнокомандующего.

Они – герои, которые помогли выиграть время, чтобы подтянуть вооружение с Запада. А также чтобы ослабить врага, чтобы тот стекал кровью, пока воины держали "Азовсталь". В это время украинская армия перегруппировывалась, не давала возможности россиянам пойти на другие направления,

– подчеркнул Лещенко.

Поэтому здесь ни в коем случае не говорится про плен, поскольку наши воины могли и дальше там находиться. Проблема в том, что там раненные, а обменивать их – это нормальная гуманная практика. Это возможность сохранить их жизнь.

Что известно о спасении защитников Мариуполя

Украинские защитники выполнили задание командования. Уже после долгих переговоров начали операцию по их эвакуации.

Министр Ирина Верещук отметила, что гуманитарная операция по спасению защитников Мариуполя еще продолжается. Как только состояние раненых нормализуется, их обязательно обменяют и вернут в Украину.

Наши военные сейчас находятся в медицинских учреждениях на оккупированной территории, но впоследствии их обменяют на российских военных. Первые раненые уже прибыли в место назначения. Список на их обмен уже готовят. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

Внимание! 53 тяжелораненых отправили в больницу в Новоазовске, расположенную на временно оккупированной россиянами территории нашего государства. В настоящее время удалось эвакуировать еще 211 защитников Мариуполя через гуманитарный коридор в Оленивку.

Сейчас в городе продолжается режим тишины. Его ввели со вчерашнего дня, 16 мая, когда началась операция по эвакуации военных.

Вместе с тем на территории "Азовстали" все еще остаются украинские военные. В то же время власти подчеркивают, что не прекращают работы по их спасению и абсолютно каждый, кто сейчас защищает наше государство, чрезвычайно важен, и за каждого будут бороться до последнего.

Что нужно знать об эвакуации раненых из "Азовстали": смотрите видео