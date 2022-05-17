Відбувається саме гуманітарна операція з порятунку захисників Маріуполя. Про неї розповів Сергій Лещенко – радник керівника Офісу Президента – в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає 24 канал.

Увага Оборонці Маріуполя змінили хід війни, – Подоляк

Хто допоміг з евакуацією поранених

Перемовини, щоб евакуювати важкопоранених тривали вже давно. Однак лише зараз це стало можливим. До цього переговорного процесу долучилось багато людей.

Цим займалось багато делегацій, зокрема зі Швейцарії, Фінляндії, Ізраїлю, Німеччини, Франції, Туреччини і не тільки,

– зазначив Лещенко.

Однак, на його думку, вирішальну роль зіграло те, що керівник Організації Об'єднаних націй Антоніу Гутерреш долучився до цього процесу і був присутній.

"Це дало цьому процесу новий поштовх", – вважає радник керівника ОП.

Значення подвигу оборонців для ходу війни

За його словами, воїни "Азовсталі" – не просто є частиною Збройних Сил України, яка виконує наказ головнокомандувача.

Вони – герої, які допомогли виграти час, щоб підтягнути озброєння з Заходу. А також щоб виснажити ворога, щоб той стікав кров'ю, поки воїни тримали "Азовсталь". У цей час українська армія перегруповувалася, не давала можливості росіянам піти на інші напрямки,

– наголосив Лещенко.

Тому тут у жодному разі не мовиться про полон, оскільки наші воїни могли і далі там перебувати. Проблема в тому, що там є поранені, а обмінювати їх – це нормальна гуманна практика. Це можливість зберегти їхні життя.

Що відомо про порятунок оборонців Маріуполя

Українські захисники виконали завдання командування. Вже після тривалих переговорів почали операцію з їхньої евакуації.

Міністерка Ірина Верещук наголосила на тому, що гуманітарна операція з порятунку захисників Маріуполя ще триває. Щойно стан поранених нормалізується, їх неодмінно обміняють та повернуть до України.

Наші військові зараз перебувають у медичних закладах на окупованій території, але згодом їх обміняють на російських військових. Перші поранені вже прибули до місця призначення. Список на їх обмін вже готують. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

Увага! 53 важкопоранених відправили до лікарні у Новоазовську, що розташований на тимчасово окупованій росіянами території нашої держави. Наразі вдалось евакуювати ще 211 захисників Маріуполя через гуманітарний коридор до Оленівки.

Наразі у місті триває режим тиші. Його запровадили з вчорашнього дня, 16 травня, відколи почалась операція з евакуації військових.

Разом з тим, на території "Азовсталі" все ще залишаються українські військові. Разом з тим влада наголошує, що не припиняє роботи з їхнього порятунку й абсолютно кожен, хто зараз боронить нашу державу, є надзвичайно важливим, і за кожного боротимуться до останнього.

Що треба знати про евакуацію поранених з "Азовсталі": дивіться відео