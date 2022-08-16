Генсек ООН едет во Львов, чтобы встретиться с Зеленским и Эрдоганом, – СМИ

Антониу Гутерреш – генсек ООН – едет во Львов, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом.

Уже на следующий день (в пятницу 19 августа) Гутерреш, заявивший, что мир находится в шаге от ядерного уничтожения, посетит Одессу. Там он побывает в порту.

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Далее Гутерреш отправится в Стамбул. Там запланирован его визит в Совместный координационный центр. Никаких деталей пока не раскрывают.