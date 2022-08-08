Генсек ООН назвал обстрелы россиянами Запорожской АЭС самоубийством

Генеральный секретарь ООН призвал предоставить международным инспекторам доступ к Запорожской атомной электростанции.

На днях россияне обстреляли ЗАЭС, повредив 3 датчика радиации. При этом ранения получила работница станции – сейчас она находится в реанимации.

К теме Оккупанты угрожают взорвать ЗАЭС: омбудсмен требует реакции ООН, МАГАТЭ и всего мира

ООН требует допустить МАГАТЭ на ЗАЭС

Генсек ООН Антониу Гуттериш призвал предоставить международным инспекторам доступ к Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул, что МАГАТЭ срочно нужен доступ к станции, а любые обстрелы АЭС равны самоубийству.

Любое нападение на атомную станцию – это самоубийство,

– сказал он.

Посол Украины в МАГАТЭ Евгений Цымбалюк повторил призыв к международным инспекторам и заявил, что российские силы пытались вызвать отключение электричества на юге Украины, обстреливая оккупированную ими электростанцию. Напомним, что ею по-прежнему управляют украинские технические специалисты.

российский командир грозится подрывом ЗАЭС

Напомним, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил россии и командующий гарнизоном ЗАЭС валерий васильев напомнил, что россияне заминировали все важные объекты станции и намекнул на готовность взорвать ее при попытке штурма ВСУ. Он заявил, что станция будет либо российской, либо ничьей. Также оккупант объяснил, что они "готовы к последствиям этого шага".

К теме – россияне устроили перестрелку с боевиками в Мариуполе: смотрите видео