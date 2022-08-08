Днями росіяни обстріляли ЗАЕС, пошкодивши 3 датчики радіації. При цьому поранень зазнала працівниця станції – наразі вона перебуває в реанімації.

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ООН вимагає допустити МАГАТЕ на ЗАЕС

Генсек ООН Антоніу Гуттереш закликав надати міжнародним інспекторам доступ до Запорізької атомної електростанції. Він наголосив, що МАГАТЕ терміново потрібен доступ до станції, а будь-які обстріли АЕС дорівнюють самогубству.

Будь-який напад на атомну станцію – це самогубство,

– сказав він.

Посол України в МАГАТЕ Євген Цимбалюк повторив заклик до міжнародних інспекторів і заявив, що російські сили намагалися викликати відключення електрики на півдні України, обстрілюючи окуповану ними електростанцію. Нагадаємо, що нею, як і раніше, керують українські технічні фахівці.

Російський командир погрожує підривом ЗАЕС

Нагадаємо, що начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії й командувач гарнізону ЗАЕС валерій васильєв нагадав, що росіяни замінували всі важливі об'єкти станції й натякнув на готовність підірвати її під час спроби штурму ЗСУ. Він заявив, що станція буде або російською, або нічиєю. Також окупант пояснив, нібито вони "готові до наслідків цього кроку".

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