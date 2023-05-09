На мир между Украиной и Россией нет никаких шансов, – генсек ООН назвал причину

В ООН считают, что нет никаких шансов на мирные переговоры между Украиной и Россией. В то же время в ООН отметили важность китайского "мирного плана".

Мнение о том, что мирные переговоры между Украиной и Россией пока невозможны, высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. "К сожалению, я считаю, что переговоры о мире пока невозможны", – сказал он.

Смотрите также Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам

В ООН не видят оснований для прекращения огня

Гутерреш аргументировал свое мнение тем, что сейчас Украина и Россия "убеждены, что могут победить". Поэтому он сказал, что пока нет условий для прекращения огня.

Мы, по возможности, ведем диалог с обеими сторонами для решения конкретных проблем. Важнейшей инициативой стал экспорт зерна из Украины... Но сейчас я не вижу возможности для немедленного прекращения огня и мирных переговоров,

– заявил Гутерреш.

Он отметил, что основной целью ООН является установление "справедливого мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН". Также Гутерреш отметил важность так называемого "мирного плана", предложенного Китаем, который отверг Киев и его западные партнеры.

Какая позиция у Украины относительно мирных переговоров