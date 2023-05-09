На мир между Украиной и Россией нет никаких шансов, – генсек ООН назвал причину
Источник:El Pais
В ООН считают, что нет никаких шансов на мирные переговоры между Украиной и Россией. В то же время в ООН отметили важность китайского "мирного плана".
Мнение о том, что мирные переговоры между Украиной и Россией пока невозможны, высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. "К сожалению, я считаю, что переговоры о мире пока невозможны", – сказал он.
Смотрите также Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам
В ООН не видят оснований для прекращения огня
Гутерреш аргументировал свое мнение тем, что сейчас Украина и Россия "убеждены, что могут победить". Поэтому он сказал, что пока нет условий для прекращения огня.
Мы, по возможности, ведем диалог с обеими сторонами для решения конкретных проблем. Важнейшей инициативой стал экспорт зерна из Украины... Но сейчас я не вижу возможности для немедленного прекращения огня и мирных переговоров,
– заявил Гутерреш.
Он отметил, что основной целью ООН является установление "справедливого мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН". Также Гутерреш отметил важность так называемого "мирного плана", предложенного Китаем, который отверг Киев и его западные партнеры.
Какая позиция у Украины относительно мирных переговоров
- С начала полномасштабного вторжения Украина прилагала немалые усилия, чтобы остановить войну дипломатическим путем. Но Кремль считал, что скоро одержит легкую победу, то есть "возьмет Киев за 3 дня".
- На практике благодаря западной поддержке Украине удалось не только выстоять, но и дать отпор России на многих направлениях. За менее чем год полномасштабной агрессии Силы обороны освободили Киевщину и Север, провели успешные осенние операции в Харьковской и Херсонской областях.
- В то же время Россия провалила "зимнюю войну", когда не смогла ни погрузить Украину в блекаут, ни провести так называемые "большие наступления". Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов недавно заявил, что Россия переходит в оборону и наступает только по нескольким направлениям на Востоке.
- Украина продолжает получать обещанную западную бронетехнику и боеприпасы, а военные заканчивают обучения на Западе. Следовательно, Украина готовится к своему контрнаступлению.
- Поэтому Киеву не выгодно сейчас соглашаться на мирные переговоры, которые нужны только России, чтобы выиграть время. Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что не готов к переговорам с Владимиром Путиным.
- Вместе с тем тему переговоров обсуждают некоторые западные союзники Украины, среди которых Франция. Лидер Франции Эммануэль Макрон после визита в Пекин якобы считает, что Китай может стать посредником между Украиной и Россией.
- Впрочем, США и другие важные западные партнеры Украины поддерживают именно формулу мира Зеленского, которая предполагает вывод российских войск из оккупированных территорий.