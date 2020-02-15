Генсек НАТО анонсировал встречу с президентом Зеленским в Мюнхене
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, 14 февраля заявил журналистам, что планирует во время Мюнхенской конференции встретиться с рядом политиков. И первая фамилия, которую он назвал – это Президент Украины Владимир Зеленский.
На Мюнхенской конференции по безопасности генсек НАТО Столтенберг планирует встретиться с украинским президентом Зеленским. Об этом сам глава Североатлантического альянса говорил на брифинге журналистам 14 февраля.
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В Мюнхене я встречусь со многими политическими лидерами, в частности с министрами иностранных дел Китая и России. Также встречусь с президентом Зеленским,
– сказал Столтенберг.
Остальную часть заявления генсек НАТО посвятил обсуждению проблемы войны в Афганистане.
Напомним, вечером 14 февраля Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Германию. Там он примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в частности, выступит на отдельной сессии, посвященной Украине.
К слову, на конференции уже возник скандал из-за Украины. На сайте мероприятия появился документ о 12 шагах для достижения мира в Украине, под которым есть и подпись Ишингера (председатель конференции).
Документ решительно раскритиковали за антиукраинские тезисы и впоследствии он исчез с сайта конференции.
Что такое Мюнхенская конференция по безопасности? Это авторитетный международный форум, который объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска ответов для решения конфликтов. Проходит в Мюнхене с 1963 года.
В 2020 году конференция продлится 14 – 16 февраля. Главными темами будут конфликты и разоружения, вопросы климата и охраны здоровья. Сейчас есть 27 кризисов, требующих обсуждения.
Подробно о том, что такое Мюнхенская конференция, кто там будет и о чем будут говорить – читайте в материале 24 канала.
Полностью выступление Столтенберга можно посмотреть в этом видео:
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