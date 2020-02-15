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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      Генсек НАТО анонсував зустріч з президентом Зеленським у Мюнхені

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      Зеленський зустрінеться зі Столтенбергом / Колаж 24 каналу

      Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, 14 лютого заявив журналістам, що планує під час Мюнхенської конференції зустрітися з низкою політиків. І перше прізвище, яке він назвав – це Президент України Володимир Зеленський.

      На Мюнхенській безпековій конференції генсек НАТО Столтенберг планує зустрітися з українським президентом Зеленським. Про це сам голова Північноатлантичного альянсу говорив на брифінгу журналістам 14 лютого.

      Читайте також: Чи зустрінуться українці з росіянами в Мюнхені

      У Мюнхені я зустрінуся з багатьма політичними лідерами, зокрема із міністрами закордонних справ Китаю та Росії. Також зустрінуся з президентом Зеленським,
      – сказав Столтенберг.

      Решту частини заяви генсек НАТО присвятив обговоренню проблеми війни в Афганістані. 

      Нагадаємо, ввечері 14 лютого Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини. Там він візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, зокрема, виступить на окремій сесії, присвяченій Україні.

      До слова, на конференції уже виник скандал через Україну. На сайті заходу з'явився документ про 12 кроків для досягнення миру в Україні, під яким є і підпис Ішингера (голова конференції).

      Документ рішуче розкритикували за антиукраїнські тези й згодом він зник із сайту конференції. 

      Що таке Мюнхенська конференція з безпеки? Це авторитетний міжнародний форум, який об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку відповідей для розв'язання конфліктів. Відбувається у Мюнхені з 1963 року.

      У 2020 році конференція триватиме 14 – 16 лютого. Головними темами будуть конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров'я. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.

      Детально про те, що таке Мюнхенська конференція, хто там буде та про що говоритимуть – читайте у матеріалі 24 каналу. 

      Повністю виступ Столтенберга можна подивитися у цьому відео: 

       

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      14 лютого
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Президент України Єнс Столтенберг Генсек НАТО НАТО Володимир Зеленський Мюнхенська конференція Новини України Новини політики
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