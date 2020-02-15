Генсек НАТО анонсував зустріч з президентом Зеленським у Мюнхені
Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, 14 лютого заявив журналістам, що планує під час Мюнхенської конференції зустрітися з низкою політиків. І перше прізвище, яке він назвав – це Президент України Володимир Зеленський.
На Мюнхенській безпековій конференції генсек НАТО Столтенберг планує зустрітися з українським президентом Зеленським. Про це сам голова Північноатлантичного альянсу говорив на брифінгу журналістам 14 лютого.
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У Мюнхені я зустрінуся з багатьма політичними лідерами, зокрема із міністрами закордонних справ Китаю та Росії. Також зустрінуся з президентом Зеленським,
– сказав Столтенберг.
Решту частини заяви генсек НАТО присвятив обговоренню проблеми війни в Афганістані.
Нагадаємо, ввечері 14 лютого Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини. Там він візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, зокрема, виступить на окремій сесії, присвяченій Україні.
До слова, на конференції уже виник скандал через Україну. На сайті заходу з'явився документ про 12 кроків для досягнення миру в Україні, під яким є і підпис Ішингера (голова конференції).
Документ рішуче розкритикували за антиукраїнські тези й згодом він зник із сайту конференції.
Що таке Мюнхенська конференція з безпеки? Це авторитетний міжнародний форум, який об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку відповідей для розв'язання конфліктів. Відбувається у Мюнхені з 1963 року.
У 2020 році конференція триватиме 14 – 16 лютого. Головними темами будуть конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров'я. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.
Детально про те, що таке Мюнхенська конференція, хто там буде та про що говоритимуть – читайте у матеріалі 24 каналу.
Повністю виступ Столтенберга можна подивитися у цьому відео:
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