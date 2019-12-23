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      Генсек НАТО Столтенберг готов к личной встрече с Путиным

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      Столтенберг заявил, что готов к встрече с Путиным / AP

      Йенс Столтенберг заявил, что готов к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Генеральный секретарь НАТО считает, что надо уметь правильно управлять такими отношениями.

      Столтенберг мог бы провести встречу с Путиным "при наличии соответствующих рамочных условий", пишет DW.

      Интересно: Единственный путь окончания войны на Донбассе: мнение генсека НАТО Столтенберга

      Столтенберг считает, что "особенно в трудные времена важно вместе садиться за стол переговоров". В то же время генсек не уточнил, как именно должны выглядеть эти рамочные условия.

      Россия – наш самый крупный сосед и останется таким. Даже если наши отношения не улучшатся, нужно уметь управлять этими тяжелыми отношениями,
      – полагает генсек НАТО.

      Он добавил, что возвращение к рутинному диалогу с Россией невозможно до урегулирования ситуации в Украине, но в то же время подчеркнул важность диалога.

      Отметим, недавно Столтенберг заявил, что "НАТО не считает Россию врагом, потому что не создает списки врагов". Однако там осуждают РФ из-за агрессии в Украине.

      Что решили лидеры Альянса на саммите НАТО-2019 о России?

      • В НАТО утвердили доработанные планы по защите и гарантиям военной безопасности Польши и стран Прибалтики из-за угрозы возможной агрессии со стороны России.
      • Несмотря на признание существующей угрозы со стороны России, Столтенберг заявил, что Альянсу нужно усиливать отношения с ней, мол, РФ является крупнейшим и ближайшим соседом.

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики НАТО Новости России Йенс Столтенберг Владимир Путин
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