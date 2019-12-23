Генсек НАТО Столтенберг готов к личной встрече с Путиным
Йенс Столтенберг заявил, что готов к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Генеральный секретарь НАТО считает, что надо уметь правильно управлять такими отношениями.
Столтенберг мог бы провести встречу с Путиным "при наличии соответствующих рамочных условий", пишет DW.
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Столтенберг считает, что "особенно в трудные времена важно вместе садиться за стол переговоров". В то же время генсек не уточнил, как именно должны выглядеть эти рамочные условия.
Россия – наш самый крупный сосед и останется таким. Даже если наши отношения не улучшатся, нужно уметь управлять этими тяжелыми отношениями,
– полагает генсек НАТО.
Он добавил, что возвращение к рутинному диалогу с Россией невозможно до урегулирования ситуации в Украине, но в то же время подчеркнул важность диалога.
Отметим, недавно Столтенберг заявил, что "НАТО не считает Россию врагом, потому что не создает списки врагов". Однако там осуждают РФ из-за агрессии в Украине.
Что решили лидеры Альянса на саммите НАТО-2019 о России?
- В НАТО утвердили доработанные планы по защите и гарантиям военной безопасности Польши и стран Прибалтики из-за угрозы возможной агрессии со стороны России.
- Несмотря на признание существующей угрозы со стороны России, Столтенберг заявил, что Альянсу нужно усиливать отношения с ней, мол, РФ является крупнейшим и ближайшим соседом.
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