Генсек НАТО Столтенберг готовий до особистої зустрічі з Путіним

Єнс Столтенберг заявив, що готовий до особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Генеральний секретар НАТО вважає, що треба вміти правильно керувати такими стосунками.

Столтенберг міг би провести зустріч із Путіним "при наявності відповідних рамкових умов", пише DW.

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Столтенберг вважає, що "особливо у важкі часи важливо разом сідати за стіл переговорів". Водночас генсек не уточнив, як саме повинні виглядати ці рамкові умови.

Росія – наш найбільший сусід і залишиться таким. Навіть якщо наші відносини не поліпшаться, потрібно вміти управляти цими важкими стосунками, –

важає генсек НАТО.

Він додав, що повернення до рутинного діалогу з Росією неможливо до врегулювання ситуації в Україні, але водночас наголосив на важливості діалогу.

Зазначимо, нещодавно Столтенберг заявив, що "НАТО не вважає Росію ворогом, бо не створює списки ворогів". Однак там засуджують РФ через агресію в Україні.

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