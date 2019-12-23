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      Генсек НАТО Столтенберг готовий до особистої зустрічі з Путіним

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      Столтенберг заявив, що готовий до зустрічі з Путіним / AP

      Єнс Столтенберг заявив, що готовий до особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Генеральний секретар НАТО вважає, що треба вміти правильно керувати такими стосунками.

      Столтенберг міг би провести зустріч із Путіним "при наявності відповідних рамкових умов", пише DW.

      Цікаво: Єдиний шлях закінчення війни на Донбасі: думка генсека НАТО Столтенберга

      Столтенберг вважає, що "особливо у важкі часи важливо разом сідати за стіл переговорів". Водночас генсек не уточнив, як саме повинні виглядати ці рамкові умови.

      Росія – наш найбільший сусід і залишиться таким. Навіть якщо наші відносини не поліпшаться, потрібно вміти управляти цими важкими стосунками, –
      важає генсек НАТО.

      Він додав, що повернення до рутинного діалогу з Росією неможливо до врегулювання ситуації в Україні, але водночас наголосив на важливості діалогу.

      Зазначимо, нещодавно Столтенберг заявив, що "НАТО не вважає Росію ворогом, бо не створює списки ворогів". Однак там засуджують РФ через агресію в Україні. 

      Що вирішили лідери Альянсу на саміті НАТО-2019 про Росію?

      • У НАТО затвердили допрацьовані плани зі захисту та гарантій військової безпеки Польщі та країн Прибалтики через загрозу можливої агресії з боку Росії.
      • Попри визнання наявної загрози з боку Росії, Столтенберг заявив, що Альянсу потрібно посилювати відносини з нею, мовляв, РФ є найбільшим і найближчим сусідом.

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики НАТО Володимир Путін Єнс Столтенберг Новини Росії
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