Генсек НАТО Столтенберг готовий до особистої зустрічі з Путіним
Єнс Столтенберг заявив, що готовий до особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Генеральний секретар НАТО вважає, що треба вміти правильно керувати такими стосунками.
Столтенберг міг би провести зустріч із Путіним "при наявності відповідних рамкових умов", пише DW.
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Столтенберг вважає, що "особливо у важкі часи важливо разом сідати за стіл переговорів". Водночас генсек не уточнив, як саме повинні виглядати ці рамкові умови.
Росія – наш найбільший сусід і залишиться таким. Навіть якщо наші відносини не поліпшаться, потрібно вміти управляти цими важкими стосунками, –
важає генсек НАТО.
Він додав, що повернення до рутинного діалогу з Росією неможливо до врегулювання ситуації в Україні, але водночас наголосив на важливості діалогу.
Зазначимо, нещодавно Столтенберг заявив, що "НАТО не вважає Росію ворогом, бо не створює списки ворогів". Однак там засуджують РФ через агресію в Україні.
Що вирішили лідери Альянсу на саміті НАТО-2019 про Росію?
- У НАТО затвердили допрацьовані плани зі захисту та гарантій військової безпеки Польщі та країн Прибалтики через загрозу можливої агресії з боку Росії.
- Попри визнання наявної загрози з боку Росії, Столтенберг заявив, що Альянсу потрібно посилювати відносини з нею, мовляв, РФ є найбільшим і найближчим сусідом.