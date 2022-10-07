Точка в вопросе военного учета женщин, – Генштаб отреагировал на принятый законопроект

Генеральный штаб ВСУ отреагировал на принятие нового проекта закона. Он предполагает только добровольное взятие женщин на учет.

Согласно ему, теперь на учет женщины будут становиться только добровольно, если их специальность или профессия родственна военно-учетной специальности в войсках.

Читайте также Резников рассказал, не хватает ли людей украинской армии

Генштаб отреагировал на закон о взятии женщин на военный учет

Народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что народные депутаты поставили точку в вопросе военного учета женщин, приняв в целом законопроект №6482.

Мы законодательно закрепили, что это будет добровольно, однако обязательный учет оставили для медицинских работников, как всегда. Приказ Министерство обороны Украины относительно перечня необходимых специальностей может изменяться,

– объяснил Александр Завитневич.

По его словам, на 7 октября еще ни одного медика не мобилизовали в ряды ВСУ – все медицинские работники приходили исключительно добровольно и сейчас нужды в медиках в армии нет.

Стоит вспомнить, что в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины отметили, что в их рядах служит ориентировочно 38 тысяч женщин, из которых только 5 тысяч находились на передовой, по состоянию на июль 2022 года.

Совет принял добровольный военный учет женщин

Верховная Рада в целом поддержала законопроект о добровольном взятии женщин на военный учет. За него 7 октября проголосовали 297 народных депутатов.

Женщины, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию,

– объяснил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, в документе проекта закона не изменили норму об обязательном взятии на учет женщин-медиков.

Смотрите также – Анна Маляр критиковала "панику" из-за военного учета женщин: видео