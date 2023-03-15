Оккупанты планируют мобилизовать в Горловке сотни ограниченно или полностью непригодных к службе
Источник:Генштаб ВСУ
Россияне продолжают нести колоссальные потери в войне против Украины. Так что они не оставляют попыток мобилизовать максимум жителей с оккупированных территорий. В частности, из Горловки в Донецкой области.
Согласно данным, приводимым в утренней сводке Генштаба ВСУ, захватчики готовы гнать на фронт как ограниченно, так и полностью непригодных к службе. Уже известно о сотнях таких бойцов, которые гипотетически могут очень быстро пополнить статистику потерь противника.
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Состояние здоровья никого не волнует
Известно, что только в Горловке сейчас находятся на лечении около 90 российских военных. Вскоре они будут отправлены в город Урзуф, чтобы пройти военно-врачебную комиссию. Во время нее и будут определять, пригодны ли "трехсотые" возвращаться на фронт.
В то же время в той же Горловке уже получили распоряжение. Оно касается проведения очередной волны мобилизации. В ее рамках планируется пополнить состав тех подразделений, которые пришлось временно вывести из зоны ведения боевых действий. Причина этого – потеря боеспособности. По имеющимся данным мобилизовать стремятся около 500 бойцов, которые либо ограничены, либо полностью непригодны для службы в армии.
Поскольку мы вспомнили о потерях врага, то за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам скопления оккупантов. Также 3 удара пришлись на места развертывания ЗРК и 3 удара – по другим, важным для захватчиков, объектам.
Результативной была работа и подразделений ракетных войск и артиллерии. Они поразили 3 района скопления живой силы, 3 пункта управления подразделениями российской армии, а также развернутую позицию ПВО.
Ситуация на фронте сложная
В Генштабе напоминают, что россияне по-прежнему стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия по ведению наступательных действий сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На них за прошедшие сутки нашим защитникам удалось отбить более 90 атак.
- Купянский и Лиманский. Там оккупанты сохраняют свое присутствие в приграничных районах. Таким образом, они не допускают перебрасывания наших подразделений на другие направления. Также за минувшие сутки зафиксировали попытки прорвать оборону ВСУ, но результатов врагу достичь не удалось.
- Бахмутское направление. Российские бойцы пытаются захватить город. Там ведутся ожесточенные позиционные бои. Известно, что ВСУ удалось отбить атаки врага в районах Ягодного, Хромового, а также Орехово-Василовки.
- Авдеевский, Марьинский и Шахтерский. Там оккупанты вели наступательные действия в направлении Каменки, Невельского, Новокалинового, Северного, Первомайского, Новомихайловки, Победы и Водяного Донецкой области. Результатов достичь не удалось.
- Волынский, Полесский, Северский и Слобожанский. Присутствие врага у границы с Украиной сохраняется. В то же время не выявлено формирование наступательных группировок.
- Запорожское и Херсонское направления. Оккупанты ведут оборонительные действия. Также они обстреляли 17 населенных пунктов в Запорожье и 20 – в Херсонской области. Под вражеские обстрелы попали также Пригородное Днепропетровской области и Очаков Николаевской.