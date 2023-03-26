Враг наступает на 4 направлениях на Донбассе: в Генштабе рассказали о 85 отбитых атаках

Российские военные продолжают наступать. Оккупанты активно суют на четырех направлениях на Донбассе. Только за минувшие сутки наши военные отбили 85 атак врага.

Об этом рассказали в утренней сводке Генштаба от 26 марта. Также в ней поделились другой информацией с фронта. Читайте, что происходит на разных направлениях.

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Оккупанты дальше суют

По данным Генштаба, основные наступательные усилия врага сосредоточены на четырех направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, а также Марьинском. Заметим, что несколькими днями раньше наступали россияне еще на Шахтерском направлении.

Только за минувшие сутки нашим защитникам удалось отбить более 85 атак захватчиков. А теперь коротко пройдемся по ситуации на разных направлениях.

Лиманский. Там оккупанты совершали наступательные операции, но успеха не добились. Сунули они вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки, а также Выемки.

Там оккупанты совершали наступательные операции, но успеха не добились. Сунули они вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки, а также Выемки. Бахмутский. Захватчики не оставляют попыток штурмовать город, удерживаемый нашими защитниками. Кроме того, наступление было зафиксировано в районах Богдановки и Предтечино.

Захватчики не оставляют попыток штурмовать город, удерживаемый нашими защитниками. Кроме того, наступление было зафиксировано в районах Богдановки и Предтечино. Авдеевский и Марьинский. Там тоже фиксировали наступательные действия без удачи. Россияне стремились продвинуться в районах Керамик, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.

Там тоже фиксировали наступательные действия без удачи. Россияне стремились продвинуться в районах Керамик, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки. Запорожский и Херсонский. Там уже фиксируют попытки врага вести оборонительные действия. Кроме того, россияне продолжают поливать огнем населённые пункты вокруг, в том числе Херсон.

Там уже фиксируют попытки врага вести оборонительные действия. Кроме того, россияне продолжают поливать огнем населённые пункты вокруг, в том числе Херсон. Волынский, Полесский, Северский и Слобожанский. Там оперативная ситуация не претерпела существенных изменений. Генштаб не наблюдает признаков формирований наступательных группировок врага.

Потери врага растут

Только за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам скопления врага. Кроме того, защитникам удалось сбить БПЛА россиян типа "Орлан-10" и "Суперкам".

Результативно свою работу проделали также подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили 3 пункта управления, а также 5 районов скопления живой силы, техники и вооружения захватчиков.

Между тем, террор мирного населения на временно оккупированных территориях продолжается. Так, в Бердянске на Запорожье так называемая "администрация" издала очередное бессмысленное распоряжение. Местные жители до 1 апреля должны получить пропуск в городской комендатуре. Он позволяет передвигаться по временно занятым территориям области.

Интересно, что соответствующие разрешения будут отдельно выдавать на человека и на транспортное средство. А получить его смогут только те, кто успешно пройдет фильтрационные мероприятия.