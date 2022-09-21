ВСУ отразили атаки врага около 5 городов и уничтожили склады и пункты управления россиян

Украинские герои продолжают героически защищать родную землю от русских захватчиков. В течение 21 сентября воины ВСУ отразили атаки врага около 5 городов.

Военные ВСУ уже 210 дней полномасштабного вторжения героически обороняют Украину от российских захватчиков. Новые данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 21 сентября.

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За сутки подразделения наших войск отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Веселое, Зайцево, Курдюмовка и Бахмутское,

– говорится в сообщении.

Силы обороны нанесли 32 удара по позициям врага. По состоянию на 18:00 подтверждено поражение:

17 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника;

4 опорных пункта;

10 позиций зенитных ракетных комплексов;

одного склада с боеприпасами.

Также подразделения противовоздушной обороны уничтожили:

одну крылатую ракету;

3 БпЛА врага.

Общие потери врага

По состоянию на 21 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось 55 110 оккупантов. Также уничтожили:

танков – 2 227 (+11) единиц,

боевых бронированных машин – 4 748 (+24) единиц,

артиллерийских систем – 1 340 (+17) единиц,

РСЗО – 318 единиц,

средства ПВО – 168 единиц,

самолетов – 253 (+1) единицы,

вертолетов – 217 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 932 (+7) единиц.

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