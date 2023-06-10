Еще почти 900 оккупантов поедут домой в пакетах: потери врага по состоянию на 10 июня
10 июня 2023, 08:03Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Наши защитники продолжают приближать победу Украины, уничтожая врагов. Так, за прошедшие сутки украинским воинам удалось ликвидировать 890 оккупантов.
Если же принимать общую статистику потерь, то с начала полномасштабной войны армия России сократилась уже на 214 660 солдат. Отметим, что цифры могут быть значительно больше, поскольку точный подсчет усложняют боевые действия.
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Потери России в технике
Помимо личного состава, армия террористов теряет еще и много техники. Так, с 24 февраля 2022 года ВСУ "демилитаризовали":
- танков – 3909 (+8)
- боевых бронированных машин – 7607 (+7)
- артиллерийских систем – 3717 (+15)
- РСЗО – 600 (+1)
- средств ПВО – 362 (+3)
- самолетов – 314
- вертолетов – 299
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3263 (+16)
- крылатых ракет – 1176 (+5)
- кораблей и катеров – 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6428 (+18)
- специальной техники – 507 (+5).
Успехи ВСУ в войне
- По данным Генштаба ВСУ, враг сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 34 боевых столкновения.
- На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Вместо этого противник понес значительные потери.
- Кроме того, украинская авиация за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
- А подразделения ракетных войск и артиллеристов поразили 4 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 5 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях.