Фантастический результат воинов ВСУ: потери врага по состоянию на 3 марта

Потери России в войне против Украины перевалили за отметку в 150 тысяч оккупантов. По состоянию на 3 марта 2023 года в Украине ликвидировали уже 151 370 захватчиков.

Так, по данным Генштаба ВСУ, только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 765 захватчиков. Эти данные не включают раненых оккупантов.

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Потери врага в технике

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

танков – 3405 (+8);

боевых бронированных машин – 6 673 (+15);

артиллерийских систем – 2 402 (+4);

РСЗО – 484 (+4);

средства ПВО – 247 (+0);

самолетов – 301 (+1);

вертолетов – 289 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3);

крылатые ракеты – 873 (+0);

корабли /катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5281 (+17);

специальная техника – 230 (+0).

Детали от Генштаба ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки Силы обороны нанесли 13 ударов по районам скопления как живой силы, так и техники врага. Кроме того, героям удалось сбить вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 БпЛА.

Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии смогли поразить: