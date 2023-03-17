Минус несколько сотен захватчиков и вражеский вертолет: потери врага по состоянию на 17 марта

Благодаря героическим усилиям Сил обороны количество убитых окупантов увеличивается с каждым днем. В частности, с начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась на 163 320 человек.

Только за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 760 захватчиков. В Генштабе отмечают, что точный подсчет потерь врага усложняют активные боевые действия.

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Потери России в технике

танков – 3506 (+2);

боевых бронированных машин – 6 823 (+13)

артиллерийских систем – 2 552 (+13)

РСЗО – 504 (+1);

средств ПВО – 265;

самолетов – 305;

вертолетов – 290 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145;

крылатых ракет – 907;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5401 (+7);

специальной техники – 258 (+1).

Ситуация на фронте

По состоянию на 17 марта оккупанты сосредоточивают свои силы для наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил более 70 атак.

Россияне за сутки 16 марта нанесли по Украине 5 ракетных и 18 авиационных ударов. Также враг 73 раз открывал огонь из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты продолжают обстрел населенных пунктов вдоль линии столкновения и у государственной границы на Севере из минометов, артиллерии и танков.

Захватчики не оставляют попыток штурмовать Бахмут.

Украинская авиация нанесла по противнику 7 ударов по районам сосредоточения живой силы, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, состав горюче-смазочных материалов, 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно- ракетный комплекс на огневой позиции.