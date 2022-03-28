В Генштабе назвали основные города Юга, вокруг которых сейчас сосредоточили оборону
28 марта 2022 , 07:22Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Юг является еще одним стратегически важным направлением на поле боя. Генштаб назвал основные города, вокруг которых сейчас идет основная оборона.
Речь идет о Кривом Роге, Запорожье и Николаеве. Также удерживают основные участки морского побережья.
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На юге основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на организации оборонительных мероприятий городов Кривой Рог, Запорожье и Николаев. Также удерживают определенные участки морского побережья, охраняют и обороняют объекты критической инфраструктуры,
– говорят в сводке Генштаба.
В определенных районах продолжается проведение стабилизационной операции и выполнение задач территориальной обороны.
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