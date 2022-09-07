Литовские гаубицы направляются в Украину: в Генштабе показали фото
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские защитники скоро получат военную помощь от Литвы. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины уже отреагировали на новое оружие для нашей армии.
Главнокомандующий вооруженными силами Литвы генерал-майор Вальдемарас Рупшис официально сообщил, что их гаубицы направляются в Украину. По его словам, наше государство сейчас больше всего нуждается в помощи с вооружением.
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Реакция ВСУ на помощь
Защитники поблагодарили Литву за неоценимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины во время полномасштабного российского вторжения. Кроме того, ВСУ благодарны за поддержку и военную помощь.
Война показала, кто нам сестра и брат,
– добавили в сообщении Генштаба.
Литва передала оружие Украине / Генштаб ВСУ
Гаубицы для украинских защитников / Генштаб ВСУ
Почему Украина не получает больше оружия из Европы
Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что страны ЕС, Великобритания, США усиливают свою помощь Украине. Правда, есть определенные проблемы с быстрой поставкой оружия нашему государству в больших объемах, потому что в некоторых странах его просто нет.
Мусиенко подчеркнул, что есть еще ряд проблемных моментов:
- Скорость оказания помощи. Мы нуждаемся в достаточно быстром оружии, которое нам необходимо для сдерживания россии и возвращения оккупированных территорий.
- Объемы и типы помощи. Однако 8 сентября состоится очередная встреча "Рамштайна". По итогам предыдущих, нам оказывали более качественную помощь. Ждем этого и сейчас.