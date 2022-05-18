В Генштабе рассказали, на каких действиях оккупанты сосредотачивают основные усилия
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают обстреливать всю линию столкновения на Донецком и Славянском направлениях. В других районах они пробуют удержать занятые позиции.
Также российские захватчики ведут разведку, оборудуют свои позиции. Об этом сообщили в Генштабе 18 мая.
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Враг оказывает огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, принимает меры для усиления наступательной группировки,
– говорится в сообщении.
По другим направлениям основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых ранее рубежей, пополнении запасов. Также враг пытается улучшить свое тактическое положение.