Добро пожаловать в ад: в Генштабе ВСУ подтвердили ликвидацию еще одного генерала России

19 марта 2022 , 07:20
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Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию о ситуации на фронте. В частности, военные подтвердили ликвидацию еще одного российского генерала.

В Генштабе ВСУ рассказали о том, что в течение последних суток защитники Украины уничтожили несколько колонн техники врага в Николаевской области и Сумской области.

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ВСУ ликвидировали еще одного российского генерала

Данные о потерях вражеской армии сейчас уточняются. Также украинские военные уничтожили командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил России.

Речь идет о генерал-лейтенанте Андрее Мордвичеве. Русского генерала ликвидировали при нанесении огневого поражения по противнику.

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Автор: Віта Свірневська