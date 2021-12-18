Геополитическая ошибка, – глава Минэкономики Германии о возможном запуске "Северного потока-2"

Запуск "Северного потока-2" станет геополитической ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда выступали против его строительства.

Соответствующее заявление о последствиях возможного запуска российского газопровода в интервью рассказал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

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Немецкий министр об ошибочности запуска "Северного потока-2"

По словам Хабека, российский газопровод не выполняет правило анбандлинга. Оно предполагает, что компании-добытчики ресурсов не могут транспортировать сырье. Эти процессы должны осуществлять различные организации.

Вице-канцлер считает, что "Северный поток-2" является геополитической ошибкой Германии.

Теперь же трубопровод построен. Неясно, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решения в соответствии с европейским и национальным законодательством,

– отметил Хабек.

Он добавил все страны Европы всегда выступали против строительства трубопровода. Его поддерживали только Германия и Австрия.

Кроме того, Хабек пригрозил России жесткими последствиями в случае вторжения на территорию Украины. Вице-канцлер подчеркнул: если это случится, то трубопровод точно не запустят.

Обращение Украины к Германии по газопроводу

Ранее Оператор ГТС Украины обратился в министерство экономики и защиты климата Германии. Ведомство попросили пересмотреть решение о влиянии сертификации "Северного потока-2" на безопасность поставок газа в Европу.

Украина подчеркнула, что "Северный поток-2" – геополитический проект, который несет угрозы для всей Европы, в частности Германии.

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