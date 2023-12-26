Игрища в США и решимость ЕС: с какой геополитической ситуацией заходим в 2024 год
В 2023 году обострилась ситуация с оказанием помощи Украине. Сейчас самая сложная ситуация с принятием финансовой помощи нашему государству в США. Американцы уже в течение двух месяцев не могут прийти к согласию по выделению 61 миллиарда долларов.
Российский публицист из США Андрей Пионтковский сказал 24 Каналу, какую пользу для Украины сыграло затягивание с помощью в американском Конгрессе. Он предположил, что в 2024 году мир будет больше помогать нашему государству.
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Ситуация в США по помощи Украине
В Соединенных Штатах Америки возникла достаточно абсурдная ситуация. Парадокс состоит в том, что в Палате представителей, которая принимает решение о финансировании, сторонников Украины и ее победы большинство. Часть республиканцев поддерживают идею Джо Байдена и заявления о том, что Украине необходима помощь, иначе это приведет к геополитической катастрофе.
Владимир Путин не остановится в Украине. Он будет угрожать всем странам западной Европы,
– заметил Пионтковский.
В США уже осознают, что если сейчас не предоставить финансирование Украине и наше государство уступит агрессору, то в Европу придется перебрасывать американские войска.
Вот такая извращенная логика так называемого покера. Это каждый раз повторяется в американском Конгрессе перед принятием бюджета. Обе партии шантажируют друг друга шатдауном (временная частичная остановка работы государственных органов – 24 Канал), требуя принять законы. Но сейчас это будет не экономическое, а геополитическое банкротство,
– сказал российский публицист из США.
Украина попала в ситуацию очень странных американских внутриполитических игр. Пионтковский подчеркнул, что американцы доигрались и у них сейчас нет постоянного бюджета, а лишь временный до 19 января. Теперь до этого времени США должны решить все спорные вопросы, в частности, по финансированию помощи Украине и Израилю.
Запад наконец-то собрался
В то же время, Европа мощно отреагировала на колебания США. Европейцам не просто стало жаль украинцев. Они поняли, чем победа России угрожает Европе.
Американцы отсидятся, а они здесь рядом,
– добавил российский публицист из США.
Кроме того, очень удивило совместное заявление министров иностранных дел Великобритании и Франции. Прежде всего, очень неожиданное сочетание как собака с кошкой. Фактически они выступили с антиамериканскими заявлениями, прямо выразив недовольство противоречиями в Конгрессе США.
Это очень показательно. Французы очень рассудительные люди. Они видят как изменяются тенденции и общественное мнение. Путин не может добиться успеха в Украине. Мне кажется, что Запад наконец-то собрался,
– отметил Пионтковский.
По его словам, мы заходим в новый год с очень серьезными и позитивными изменениями общественного сознания на Западе в пользу поддержки Украины.
Помощь Украине от США
- Американцы в течение нескольких месяцев обсуждают вопрос выделения Украине 61 миллиарда долларов. Несмотря на все оптимистичные надежды и заявления о принятии помощи в 2023 году, в Сенате все же сомневаются, что удастся принять в этом году.
- В то же время президент США Байден сообщил, что готов к компромиссам с республиканцами об усилении безопасности на границе с Мексикой, чтобы наконец-то принять пакет помощи.
- Министр обороны Рустем Умеров заявил, что ситуация с помощью Украины сложная, но контролируемая. Он подчеркнул, что США не планируют прекращать помощь нашему государству.