Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, яку користь для України зіграло затягування з допомогою в американському Конгресі. Він припустив, що у 2024 році світ більше допомагатиме нашій державі.
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Ситуація в США щодо допомоги Україні
У Сполучених Штатах Америки виникла доволі абсурдна ситуація. Парадокс у тому, що у Палаті представників, яка ухвалює рішення щодо фінансування, прихильників України та її перемоги більшість. Частина республіканців підтримують ідею Джо Байдена й заяви про те, що Україні необхідна допомога, адже інакше це призведе до геополітичної катастрофи.
Владімір Путін не зупиниться на Україні. Він погрожуватиме всім країнам західної Європи,
– зауважив Піонтковський.
У США вже усвідомлюють, що якщо зараз не надати фінансування Україні й наша держава уступить агресору, то в Європу доведеться перекидати американські війська.
Ось така збочена логіка так званого покеру. Це кожного разу повторюється в американському Конгресі перед прийняттям бюджету. Обидві партії шантажують один одну шатдауном (тимчасова часткова зупинка роботи державних органів – 24 Канал), вимагаючи ухвалити закони. Але зараз це буде не економічне, а геополітичне банкрутство,
– мовив російський публіцист зі США.
Україна потрапила в ситуацію дуже дивних американських внутрішньополітичних ігор. Піонтковський наголосив, що американці догралися і в них зараз немає постійного бюджету, а є лише тимчасовий до 19 січня. Тепер до цього часу США повинні розв'язати всі спірні питання, зокрема, щодо фінансування допомоги Україні й Ізраїлю.
Захід нарешті зібрався
Водночас Європа потужно відреагувала на коливання США. Європейцям не просто стало шкода українців. Вони зрозуміли, чим перемога Росії загрожує Європі.
Американці відсидяться, а вони тут поруч,
– додав російський публіцист зі США.
Крім того, неабияк здивувала спільна заява міністрів закордонних справ Великої Британії та Франції. Насамперед дуже неочікуване поєднання як собака з кішкою. Фактично вони виступили з антиамериканськими заявами, прямо виразивши незадоволення суперечностями в Конгресі США.
Це дуже показово. Французи дуже розважливі люди. Вони бачать як змінюються тенденції та суспільна думка. Путін не може досягти успіху в Україні. Мені здається, що Захід нарешті зібрався,
– зазначив Піонтковський.
За його словами, ми заходимо в новий рік з дуже серйозними й позитивними змінами суспільної свідомості на Заході на користь підтримки України.
Допомога Україні від США
- Американці протягом декількох місяців обговорюється питання виділення Україні 61 мільярда доларів. Попри всі оптимістичні сподівання та заяви щодо прийняття допомоги у 2023 році, у Сенаті все ж сумніваються, що її вдасться ухвалити цьогоріч.
- Водночас президент США Байден повідомив, що готовий до компромісів з республіканцями щодо посилення безпеки на кордоні з Мексикою, щоб нарешті ухвалити пакет допомоги.
- Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що наразі ситуація з допомогою Україні складна, але контрольована. Він наголосив, що США не планують припиняти допомогу нашій державі.