Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, яку користь для України зіграло затягування з допомогою в американському Конгресі. Він припустив, що у 2024 році світ більше допомагатиме нашій державі.

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Ситуація в США щодо допомоги Україні

У Сполучених Штатах Америки виникла доволі абсурдна ситуація. Парадокс у тому, що у Палаті представників, яка ухвалює рішення щодо фінансування, прихильників України та її перемоги більшість. Частина республіканців підтримують ідею Джо Байдена й заяви про те, що Україні необхідна допомога, адже інакше це призведе до геополітичної катастрофи.

Владімір Путін не зупиниться на Україні. Він погрожуватиме всім країнам західної Європи,

– зауважив Піонтковський.

У США вже усвідомлюють, що якщо зараз не надати фінансування Україні й наша держава уступить агресору, то в Європу доведеться перекидати американські війська.

Ось така збочена логіка так званого покеру. Це кожного разу повторюється в американському Конгресі перед прийняттям бюджету. Обидві партії шантажують один одну шатдауном (тимчасова часткова зупинка роботи державних органів – 24 Канал), вимагаючи ухвалити закони. Але зараз це буде не економічне, а геополітичне банкрутство,

– мовив російський публіцист зі США.

Україна потрапила в ситуацію дуже дивних американських внутрішньополітичних ігор. Піонтковський наголосив, що американці догралися і в них зараз немає постійного бюджету, а є лише тимчасовий до 19 січня. Тепер до цього часу США повинні розв'язати всі спірні питання, зокрема, щодо фінансування допомоги Україні й Ізраїлю.

Захід нарешті зібрався

Водночас Європа потужно відреагувала на коливання США. Європейцям не просто стало шкода українців. Вони зрозуміли, чим перемога Росії загрожує Європі.

Американці відсидяться, а вони тут поруч,

– додав російський публіцист зі США.

Крім того, неабияк здивувала спільна заява міністрів закордонних справ Великої Британії та Франції. Насамперед дуже неочікуване поєднання як собака з кішкою. Фактично вони виступили з антиамериканськими заявами, прямо виразивши незадоволення суперечностями в Конгресі США.

Це дуже показово. Французи дуже розважливі люди. Вони бачать як змінюються тенденції та суспільна думка. Путін не може досягти успіху в Україні. Мені здається, що Захід нарешті зібрався,

– зазначив Піонтковський.

За його словами, ми заходимо в новий рік з дуже серйозними й позитивними змінами суспільної свідомості на Заході на користь підтримки України.

Допомога Україні від США